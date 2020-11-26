2020國際傑人會『傑人大愛』公益園遊會

台灣受到全球疫情影響經濟衰退風暴影響下，受衝擊最深的就是瀕臨貧窮邊緣的家庭，貧窮不只是社會正義的議題，貧窮是國家經濟發展的漏洞，是人力資源的浪費，是我們國家未來經濟發展所經不起的損失。身為這個社會的一份子，面對這個問題，你我責無旁貸。希望透過2020國際傑人會『傑人大愛』公益園遊會，結合公益團體更容易地在此匯集社會善心資源，不但可協助需要幫助家庭解決許多問題，更重要的是可重建人們對經濟與生活的信心。

捐募目標–新台幣 肆拾萬元 (關懷社會公益團體捐款)

含會友愛心贊助、企業公益贊助、園遊券消費、現場捐款(愛心鑼) 、書法、字畫、藝品義賣、贊助、義工、公益團體、政府機構補助…等；並歡迎邀高知名度之社會名流賢達、演藝人員、藝術家、聲樂家、樂器表演–於開幕式上義演共襄盛舉。

本次活動結合創世社會褔利基金會、育成社會福利基金會、台北市康復之友協會、台灣原住民國際藝文產經交流協會—等十個關懷公益團體協辦，共襄盛舉。

參與之民間社會福利機構/團體。 急難家庭急需救助者。 歡迎愛心團體之理監事購買園遊會券轉贈。

開幕式、現場義賣捐款(愛心鑼)、公益義演。

園遊會攤位:傑人會–由傑人總會、各分會，分別認捐。社會大愛展區–由愛心企業或社會善心人士認捐。公共服務區–醫師義診、量血壓、健康住宅設計義診、大會管制中心、工作服務站。

所有攤位交易須以園遊券交易，若未經由主辦單位同意，不得以現金交易。

為擴大本次活動參加人數，凡購買園遊券均可參加摸彩，敬請各區主席及分會會長全力支持認購園遊券。歡迎轉贈給公益團體邀他們來參加園遊會。

每個攤位須繳交攤位金$5,000元，接受媒合公益團體者免收，僅須營業當日收入20%作為 公益統籌款。

攤位帳棚於 12月11日 下午前搭設完畢，各攤位可於12月12日上午8:30時進場佈置。

3. 各攤位負責人請於12月7日 下午2時至園遊會現場，參與活動注意事項說明會議，將由大會安排攤位。 4.園遊會攤位均可參加摸彩。

活動時間：2020年12月12日（六）AM10:00~PM16:30

活動地點：台北花博舞蝶館廣場 主辦單位：國際傑人會中華民國總會

合辦單位：台北市國際傑人會 新北市國際傑人會 首都國際傑人會

「傑人」從字義上解釋是「傑出人士」的意思，但是該會成員並不以「傑出人士」自視、或以「傑出人士」自居、而是以「傑人」來作為自惕自勵的標櫫、這就是孔子所説的「見賢思齊焉·、見不賢而內自省也」。和「苟志於仁矣、無惡也」的想法。所以這個社會服務團體之命名為「傑人會」實含有以下兩種意義，一方面希望有抱負的朋友、藉此機會獲得更多創業、治事、立身處世的寶貴經驗、塑造自己成為社會領袖人才、然後以其個人卓越的成就和雄厚的力量貢獻給社會、服務人群；另一方面對社會各行業傑出表現人士給予精神或物質上的鼓勵，以期社會每一組成分子，都能有傑出的表現，而促進亦社會的繁榮與發展。

「傑人會」的信念是：堅守服務社會原則、保持努力做事精神。培養明禮義知廉恥之高尚人格。力行忠孝、仁愛、信義、和平之良好道德。負責盡職、樂於為善、促進人類之瞭解友誼。邁向幸福大同之社會。

「傑人會」成立於1968年、由金扶東先生創辦、並於1994年在美國依據加州政府法令而註冊成為「國際傑人會世界總會」，會址設於美國德州並得世界各國、各地區、各城市設立「國際傑人會國家總會」或地區分會。

「傑人會」會歌的歌詞：服務社會造福人群以四維作綱，以八德為常，身體力行，自立立人，要人人都傑出，促進人類文明。堅守信念，敬業樂群以友情作橋，以倫理為本，燃燒自已照亮別人，讓人人都傑出，世界充滿光明。

參加「傑人會」的資格很簡單：只要你是”具有正當職業及優良品格之社會人士 ”。

傑人會的國家總會分佈全球，美國總會于1994年成立，分別在不同國家成立有：

美國總會： 北加州會，2.美東會、3.矽谷會、4.舊金山會、5.普林斯頓會、6. 羅省會、 7. 洛杉磯會 、 8. 拉斯維加斯會 、 9. 北邁阿密會 、 10. 南邁阿密會 。

北加州會，2.美東會、3.矽谷會、4.舊金山會、5.普林斯頓會、6. 羅省會、 、 、 、 。 日本總會： 東京會 2. 東京育星會 。

東京會 。 澳洲總會： 昆士蘭會。

昆士蘭會。 德國總會： 海德堡會2.法蘭克福會。

海德堡會2.法蘭克福會。 澳門區總會： 澳門會2.澳門青年會3.澳門文化會。

澳門會2.澳門青年會3.澳門文化會。 香港區總會： 香港會2.九龍會3.大中華會4.東方都會會。

香港會2.九龍會3.大中華會4.東方都會會。 加拿大總會： 多倫多會2.蒙特婁會3.溫哥華會4.渥太華會。

多倫多會2.蒙特婁會3.溫哥華會4.渥太華會。 義大利波隆那會 。

印尼雅加達會 。

中華民國總會的分會，從1968年 在台中成立以來不斷發展有：

北 區： 台北市會2.新北市會3.金門縣會4.首都會。

台北市會2.新北市會3.金門縣會4.首都會。 桃竹苗區： 新竹縣會2.新竹市會3.桃園市會 4.大桃園會5. 苗青會6.桃園市興中會。

新竹縣會2.新竹市會3.桃園市會 4.大桃園會5. 苗青會6.桃園市興中會。 中一區： 台中市會2.忠孝會3.仁愛會4.中時青會5.和平會6.全健會7.文化會8.新世紀會。

台中市會2.忠孝會3.仁愛會4.中時青會5.和平會6.全健會7.文化會8.新世紀會。 中二區： 台中縣會2. 彰化縣會3.南投縣會4.雲林縣會5.大里會6.百合會7.大同會。

台中縣會2. 彰化縣會3.南投縣會4.雲林縣會5.大里會6.百合會7.大同會。 南 區：高雄市會2.大愛會3.陽光會 4.河堤會。

傑人大愛公益園遊會宣傳短片-徐若瑄