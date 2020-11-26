里昂庭國際控股集團結合「Aicom艾力康」科技燕窩，打造健康國際事業版圖平台

2020年11月24日艾康明生醫旗下科技保健品牌「Aicom艾力康」於知名五星酒店文華東方舉辦Aicom科技燕窩熱銷百萬慶功暨新品發佈記者會，慶祝科技燕窩締造百萬銷售佳績並榮獲SNQ國家品質標章科技美容飲第一品牌的殊榮，今日更震撼推出擁有10項專利成分的『科技燕萃精華飲』，是以備受好評的科技燕窩為基底再升級的黃金比例美顏配方，希望帶給消費者更好的體驗。

侯佩岑：「自己一直都有在喝科技燕窩，覺得相當有感！還會分老公和小孩喝。」她又笑說：「男生不用保養得太好，有多的才會拿給老公，自己則是天天必喝！」有效又方便的科技燕窩，打破了繁瑣的養身模式，讓我每天兩秒鐘就可以完成保養，是最貼心時尚的養身方法！輕鬆地就可以維持在最好的狀態。

主持人楊達敬問到是否知道最近網路熱議的「侯佩岑體質」？佩岑開心表示她的體質對這支產品的反應很快，才喝三天就有感「真的很神奇吶！ 」，還開玩笑回應：「簡直是種疫苗! 」幽默口吻逗樂全場！還不忘分享孕期的保養方式：「吸收率很重要！教授的太太懷孕也有使用，讓我很放心的推薦給朋友」。

里昂庭國際控股集團創辦人黃韻庭旗下庭宣健康管理顧問（股）公司與兩位上櫃生技醫藥集團創辦人，艾康明生醫-林志明董事長、大樹醫藥-鄭明龍董事長共同擕手合作，里昂庭創辦人黃韻庭將「Aicom艾力康」產品展示於桃園展演中心-創世界X-PLUS，並製作Q版《蒙娜麗莎》、《媽祖》、《觀世音菩薩》於【里昂庭國際藝廊】和【里昂庭典藏藝品】櫃位（侯佩岑代言科技燕窩），除了宣導健康養生創新科技新思維及Q版拍照打卡讓民眾們圓夢，結合「Aicom艾力康」品牌，打造健康國際事業版圖平台。

里昂庭國際控股集團創辦人黃韻庭於2019年創下世界紀綠，將400年文化歷史的台灣嘉義新港奉天宮，將藝人豬哥亮（原本名謝新達）捐贈數十萬 「媽祖神明衣」，以呈現台灣傳統手工刺繡訂製的傳統民間精湛繡品，與516年收藏在法國羅浮宮最廣為人知的「蒙娜麗莎的微笑」同框展示於法國羅浮宮。今年疫情嚴峻期間便將事業重心移回台灣，也很榮幸文化部核准籌設的私立【世界收藏博物館】，榮聘為【博物館專業諮詢委員會．專業委員】與國內外專家們共同催生南台灣首座私立博物館及澄清湖國際藝術中心，為台灣藝術界及收藏家們創造更多與國際市場連結機會。