川渝粵台青匯聚四川 齊抓成渝雙城發展商機

11月24日，成都亞台青海峽青年創業園與成都星點(高新)海峽青年新經濟創業園共同承辦的「川渝粵台青年就業創業發展交流會」在四川成都市舉辦，在「成渝地區雙城經濟圈」的政策公告後，成都便一直是大陸最火熱的投資地，這次會議共吸引來自四川、重慶、廣東、上海和臺北線上200名台灣青年企業家參加，在四川省台辦帶領下，成都市台辦及重慶市台辦都擔任了本次活動主辦單位，國台辦經濟局局長也特地赴成都市出席，顯見成都市在全大陸發展的核心地位。

成都亞台青（成都）海峽兩岸青年創業園總經理郭弘揚表示，成渝地區雙城經濟圈是重大商機，成都、重慶原本就都是科技大城、消費大城，兩大城市透過經濟成為雙子城後，會產生出大量新商機，再加上四川省的龐大資源及人才挹注，衛星城市的支持發展，未來十年勢必會有大幅的向上發展，眾多的外資企業現都已湧入，台商也應該要積極把握，以免錯過了大陸的未來發展商機。

會議中新希望集團及富邦華一銀行也給台青們發布了相關就業崗位資訊，成都亞台青(成都)海峽兩岸青年創業園、成都星點(高新)海峽兩岸新經濟創業園並與新入駐6家台青投資項目進行現場簽約，據瞭解位於成都市郫都區的亞台青海峽園近兩年已聚集78家台商企業，位於成都高新區的星點海峽園區約71家青年台商企業，台青湧入十分火熱。

據統計，成都目前世界500強企業有301家赴成都市投資，消費觀光市場更是巨大，全球80%的知名品牌，都已在成都開設門店，每年門店開設還增速約136.5%，大量知名品牌以成都為據點來輻射中西部；近年來，為支持台灣青年能在四川成都發展發展，四川省及成都市出臺並完善了一系列支持台青的政策措施。而目前「成渝地區雙城經濟圈」建設也正如火如荼的發展中，後續對台青的磁吸力也預期會持續增強，取代北上廣成為新青年台商最愛發展地。

成都亞台青海峽青年創業園承辦2020川渝粵台青年就業創業發展交流會，台灣青年赴成都參會十分踴躍。成都亞台青（成都）海峽兩岸青年創業園提供