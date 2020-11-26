公勝保經中山業務中心舉辦聯合開幕茶會　展現強大專業能力

無懼保險市場面臨困境及疫情考驗，台灣深耕近28年的公勝保險經紀人(6028)，以行動力展現「愛台灣」的企業實力，為客戶提供全方位優質服務，24日公勝保經中山業務中心聯合舉辦開幕茶會，推出「職場3.0」創新概念，吸引27家產壽險公司高層及貴賓等近200位共襄盛舉，熱鬧非凡。

迎接IFRS17即將上路之際，近年來保險從業人員板塊也悄悄挪移。根據壽險公會統計報告，2019年保經代業務員年增率大幅超越壽險業，其中又以保經業的成長幅度超過6％為最多。因隨著網路資訊發達快速，消費者容易從網路取得保險知識，標榜「針對需求客製化」的保經業務員，能同時銷售多家產壽險公司商品而勝出，因此愈來愈多保險公司從業人員陸續轉往保經公司發展。

面對2020年整體大環境嚴峻挑戰，保險業發展已從量變走向質變，公勝保經早已超前部署。公勝保經總經理蔡聖威指出，保險業務員進入服務差異化時代已來臨，除了專業服務，公司須建置「資訊效率化、培訓系統化、商品多元化」完善平台資源能力，而公勝保經兼具「資訊力、培訓力、商品力」優勢， 三力齊發 ，顯現出業務夥伴專業能力與服務價值。

公勝保經近年來業務夥伴人數成長快速，北中南不斷擴展版圖，今年已陸續在台北、台南、高雄設點，新增北三、北五、安平、北高、中山業務中心等5個營業據點，全台共有23個營業據點。最新開幕的中山業務中心結合公勝保經子公司－公勝財富管理顧問財富管理服務，讓旗下上百名國際認證財務顧問師(RFC)皆有專屬服務職場。

蔡聖威表示，為培植夥伴養成強大競爭力，「育才＋留才」將是未來公勝穩坐龍頭地位的勝出關鍵。展望2021年，公勝保經將擴展全方位教育訓練計畫，針對年資、銷售與組織發展等，推出公勝教育學院差異化、系統化的教育訓練學程，深化業務夥伴在「銷售、增員、選才、輔導、激勵、管理」等6大領域的本質學能。

為落實「當客戶夢想的守護天使，作為夥伴事業的有力靠山」為使命，公勝保經以「共好」模式，創造客戶、夥伴與公司三贏的正向循環，提供專業態度和服務熱忱，打造最受保戶信賴與推崇的金融保險服務平台。