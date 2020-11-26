林口新創園打造數據創新應用場域 2020城市數據實境賽決賽出爐

經濟部中小企業處辦理首屆「2020城市數據實境賽」，歷經4個月競賽過程，得獎名單在11月25日揭曉。

經濟部中小企業處為打造林口新創園成為以數據為核心的智慧生活應用標竿，串接在地開放資料、生活數據、社群資料、商業共享數據，建構林口新創園數據平臺，並攜手新北市政府及林口區公所開放資料、地圖圖資供應商勤崴國際、春樹科技發票怪獸的發票大數據、台灣醫療影像資訊標準協會之影像數據，辦理此項城市數據實境賽。

隨著互聯網、雲端應用及大數據等技術的發展，全球城市無不以推動智慧城市創新應用為首要目標，而林口新創園致力培育AIoT、5G等國際新創企業，除廣邀國際級加速器進駐、新創創業環境空間設施，亦建構林口新創園數據平台及提供新創場域實證機會，期以發展多元的創新創業數據生態圈，鼓勵新創團隊透過數據進行商業模式創新，以達成未來城市的願景。

本次競賽以「智慧林口再進化」作為創意發想，以「社區健康」、「商業促進」及「城市治理」數據為競賽主題，結合多家數據供應業者，應用林口新創園數據平臺提供之數據，讓參賽團隊有機會取得所需數據構思創新服務。

本屆競賽優勝團隊分別是「大心生物科技」、「基士德科技」及「跨思科技」；特別獎則由數據提供單位勤崴國際、春樹科技及台灣醫療影像資訊標準協會共同選出，由「大心生物科技」及「雲勝雲端科技」團隊獲得殊榮。得獎團隊除了獲得最高新臺幣10萬元的獎金之外，亦享有進駐林口新創園區優惠、後續產品服務概念驗證輔導，以及與數據業者合作機會。

中小企業處胡貝蒂副處長表示，政府資料開放推行多年，期藉由結合民間無限創意，活化政府資料應用。感謝這次合作業者支持，中小企業處在林口新創園建置數據平台，透過收集數據、開放數據讓新創運用，希望發展林口Location Based的應用，讓民眾感受到公共服務品質的提升。

新北市研考會曾招雄主任秘書表示，數據怎麼用才有意義，Know-how是關鍵。透過公私部門的合作，讓創新想法能更切合解決實務問題，希望由林口新創園做為智慧城市的領頭羊，進而擴散到其他縣市。

本次獲獎數據提案包含分析林口區失能人口排泄異常及照護相關問題分布清單，以導入智慧衛生輔具系統服務的大心生物科技、預估民生污水排放量的基士德科技、書籍共享APP的跨思科技以及交通流量雲端測試服務的雲勝雲端科技。合作廠商春樹科技鄭景榮董事長表示，期待數據可以發展更多的商業模式，也希望透過這次活動能找到更多的合作團隊。勤崴國際林佳興總經理特助也表示，勤崴提供Google臺灣地圖圖資，秉持著取之於社會用之於社會的理念，支持致力於改善交通運輸的新創團隊」。