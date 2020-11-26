工業局舉辦METAEDU SUMMIT 2020 展出智慧學習產業堅強實力

經濟部工業局於11月25日在台北松山文創-1號倉庫舉行「METAEDU SUMMIT 2020智慧教育高峰會」，安排32家學習業者展出教育解決方案，吸引線上線下逾10國超過800位國內外教育專家、採購商報名參與。

論壇除有國際典範案例與海外市場經營的成功實績分享，更邀請全球最大的科技教育調查研究機構Holon IQ共同執行長與共同創辦人Patrick Brothers連線，針對「全球教育科技市場趨勢」進行分析；而無校園大學的Minerva Project亞洲區總裁Kenn Ross則在展會現場與所有關心教育發展的民眾，分享「後疫情時代之下的教育」。此外，呼應全球積極防疫氛圍，工業局採實體與線上混成的模式舉辦，國人可選擇參加實體展會。

在全球市場動盪不安之下，工業局顏鳳旗副組長特別表達對臺灣智慧學習典範企業的肯定，並頒發感謝狀。顏副組長在致詞中指出，COVID-19疫情雖帶來多方面的衝擊，卻也正是臺灣智慧學習產業發展多年的絕佳時機。科技技術與教育領域結合，加速科技教育的商機，全球的教育總支出從2000年初的2.8兆美元，以每5年20%左右的速度增長，預計在2030年達到10兆美元的規模，臺灣透過國際線上直播課程、科技設備輔助教學、線上學習平台等方式，找出一個方式助攻國際，更發掘智慧學習產業新機會。

透過本次高峰會，以「全球趨勢掌握」、「優良業者展示」、「國際品牌打造」、「採購合作對話」、「創新點子擷獲」5大核心主軸，展示臺灣智慧教育實力，為全球帶來一場智慧學習科技的創新體驗。而「後疫情時代-智慧學習超前部署」專書的首度發表，更成功讓全球看見臺灣智慧學習產業的蓬勃發展與歷年累積的成果。