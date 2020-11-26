2020線上馬來西亞臺灣形象展 超過千場雲端洽談 商機全年最大

線上馬來西亞臺灣形象展於11月25日正式線上開展，是今（2020）年最大型的線上展覽，共200家臺灣廠商線上參與，包含高雄市經發局、嘉義市工商發展投策會、金屬中心及台灣蘭花產銷發展協會等皆為首次參與，線上洽談會場次更逾1,000場。

開幕典禮臺北與吉隆坡連線進行，國際貿易局李冠志副局長與馬來西亞友誼及貿易中心代表何瑞萍出席臺北現場外，駐馬來西亞臺北經濟文化辦事處代表洪慧珠、馬來西亞對外貿易發展機構（MATRADE）市場部總監凱魯安華（Khairul Annur）及馬來西亞中小企業公會全國總會長拿督江華強等，都應邀出席並連線致詞。

外貿協會董事長黃志芳致詞表示，臺馬雙方關係非常密切，不論經貿、學術、藝文及醫療等交流都相當友好，且互助互利。今年馬來西亞當地受嚴重疫情影響，無法至當地辦理實體展覽，但典禮最後呈現兩國人民以不同母語，如華語、閩南語、廣東話、馬來文以及原住民語等相互問候「好久不見，您好嗎？」，象徵雙方多元融合，友誼相乘，使展會增添溫馨感受。

外貿協會黃志芳董事長於2020線上馬來西亞臺灣形象展致詞。圖╱陳宗慶

繼日前線上越南、印尼以及泰國臺灣形象展之後，線上馬來西亞臺灣形象展參展家數達200家，為本年規模最大的線上展覽，同時將近300家馬來西亞買主預約雲端洽談，並成功邀請到馬來西亞最大直銷商Cosway、汽車零配件研發大廠APM Engineering & Research及產品覆蓋整個馬來西亞的Shiny Marketing Group等共同參與，安排洽談場次已超過1,000場，可望再創線上展覽媒合佳績。

本次展覽有七大產業主題，規劃13個主題館，包含臺灣食品、時尚生活、尖端醫療、資通訊及智慧應用、工業4.0、臺灣觀光及清真區等，各地方單位參展也非常踴躍，除了蘭花協會，展現臺灣特有蝴蝶蘭之美外，首次參展的嘉義市政府規劃嘉義市形象館，展現嘉義市當地獨特特色及美食，如世界聞名阿里山所產之農產及食品：烏龍茶冰淇淋、山葵冰淇淋、日月潭紅茶及巧克力鳳梨酥等；高雄市籌組的主題形象館則嚴選在地之美妝業者共同參展，展出各式護膚面膜、精油產品、多功能手工皂等產品。

此外，水五金協會及金屬中心組成的彰化水五金專館，因應「零接觸」商機需求，防疫水五金製品特別受到矚目，防疫型（水皂）二合一感應龍頭、AIoT智聯網水五金產品等吸引各國大廠前來下單。知名廠商包含和成、電光、凱薩、成霖、勝泰等，其中勝泰的「JUSTIME 巧時代」品牌產品，還擁有Red Dot、IF、IDEA等國際大獎，所有精選產品皆可在彰化水五金館一覽無遺。

台北世貿公司莊碩漢董事長（左起）、外貿協會黃志芳董事長、馬來西亞友誼及貿易中心何瑞萍代表、外貿協會王熙蒙副秘書長，為2020線上馬來西亞臺灣形象展線上洽談豐碩成果喝采。圖╱陳宗慶

針對馬國清真市場，共19家業者參展，以清真認證的休閒食品、原物料及調味品為本次參展的廠商。如雷士貿易有限公司的墨魚汁粉，富味鄉的純芝麻油，中華海洋生技的天然健康原料，以及在臺灣非常知名的珍珠奶茶，喜多生物科技的珍珠奶茶原料服務製作整合，都將搭配線上「臺灣清真產品發表會」，同步提供馬國買主全方位產品介紹。看準馬國擁有共同華人文化背景、近期經濟發展快速、清真產業及近期防疫等需求，龐大商機可期。

線上馬來西亞臺灣形象展協助每一家參展廠商，以3D技術打造出虛擬攤位，展出虛擬實境產品，無須其它設備輔助，輕鬆以肉眼即可讓買主身臨其境，於線上享受比擬實際至現場觀展之體驗，不受時間地點所限制，封城期間在家也可線上進入不同虛擬展區，來去自如，跟著參觀者的操作，甚至可飛簷走壁，放大縮小產品細節，體驗不同的觀展樂趣。如買主對產品有興趣，可透過「一鍵洽談」功能，零距離、零時差與廠商預約視訊洽談或立即下單。

除此之外，本次展覽線上周邊活動相當豐富 ，共有5場線上發表會及台灣精品獎頒獎典禮都將線上實況直播。包含「台灣精品醫療列車手術產品發表會」以及「台灣精品醫療列車銀髮照護及輔具發表會」，完整呈現台灣精品醫療產業之強項優勢。此外，規劃「臺馬攜手共創健康生活」醫療研討會，針對防疫議題及最新醫療技術交流，增加未來合作機會。「臺灣清真產品發表會」為本次展覽重點主軸之一，讓買主對臺灣生產之清真產品加深印象。