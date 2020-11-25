食品所舉辦銀髮友善餐食發展研討會

質地友善性標示溫馨啟動 長者餐食選購的好幫手

財團法人食品工業發展研究所(簡稱食品所) 執行農委會銀髮友善食品推動計畫，於11月25日舉辦「2020銀髮友善餐食發展研討會」，並在農委會程俊龍科長、食品所廖啓成所長、廠商機構代表及現場150多位到場賓客，一起見證銀髮友善食品質地友善性標示使用啟動。

增進在地農產應用 推動銀髮餐食產業發展

農委會食品加工科科長程俊龍表示，農委會為在地農產多元加值應用，推動臺灣銀髮餐食產業發展不遺餘力，從2016年到2020年，已累積147家廠商、623項產品報名參加銀髮友善食品評選活動，利用在地米穀、水產、畜產、禽產、蔬果等各式農產原料開發多元多樣產品，包含主食、主菜、配菜、湯品、點心、飲品、乳品、休閒食品、RTC食材等類別，產品溫層涵蓋常溫、冷藏與冷凍。自2019年推動國內首創「銀髮友善食品Eatender標誌」，截至今年11月17日止累計52家廠商、140項產品提出授權申請，越來越多廠商共襄盛舉，目前Eatender產品產值約達2億元。今年特針對特定長者飲食需求，推動包裝食品質地分級而啟動「質地友善性標示」，以協助消費者選購辨識，購得質地適合的餐食產品。

食品所廖啓成所長指出，本次研討會著重台灣銀髮友善餐食質地分級規格與供需對接，主要重點包括：(1)首創國內以包裝食品為標的之「銀髮友善食品質地區分規格」，訂定容易咀嚼、牙齦咀嚼、舌頭壓碎與無須咀嚼4項質地規格，作為產品生產品質管理指標參考指引；(2)配合建置與推動「質地友善性標示」，經申請確認授予標示，截至11月17日止累計15家廠商、30項產品核可，作為長者餐食選購參考；(3)自B2C、B2B雙管齊下，促進供需對接，包括居家長者/孝親者飲食需求、醫療/安養照護長照等機構供膳食材/半成品需求，共創銀髮友善食品市場新商機。目前已有容易咀嚼、牙齦咀嚼及舌頭壓碎的銀髮友善食品，希望未來繼續努力推動無需咀嚼食品，提供消費者使用。

本次研討會在銀髮友善食品質地友善性標示使用啟動儀式之後，由食品所王怡晶研究員說明質地友善性標示推展策略，後續邀請阮綜合醫院曾偉誠副主任、新竹榮民之家周育蓮組長及台灣咀嚼吞嚥障礙醫學學會鄭千惠營養師，分別從醫事照護角度探討長者飲食需求與商機，食品所王素梅研究員、張婷婷副研究員則分別就醫療機構供膳食材需求及居家孝親者飲食照顧需求角度切入，分享研究解析，會中並邀請台畜、板田、格林、超秦、萬生等廠商代表介紹其不同質地等級產品，並進行產品展示與品評交流，在實體品評體驗之後，由台灣國際生命科學會(ILSI)會長陳陸宏擔任與談主持人，邀請高雄長庚紀念醫院吳靜宜營養師、衛生福利部雙和醫院金美雲營養室主任、奇美醫院涂美瑜營養科組長、成大醫院郭素娥主任、中山醫學大學附設醫院羅詩晴組長，協同台畜、板田、格林、超秦、萬生等廠商代表，針對「銀髮友善食品供需對接」進行與談，共同探討供需實務與缺口，透過產品供應端與使用端產品體驗與對談，促進銀髮餐食產業鏈結與商機。

食品所在研討會會場設置計畫重點海報展示、研發產品體驗區、銀髮友善食品展示區，同時提供廠商質地調整食品展示與體驗區，歡迎各界蒞臨指導，並惠賜銀髮友善食品發展建議。官網請見：https://eatender.firdi.org.tw/。