聚焦歐系先進自動化技術研討會 熱烈迴響

在供應鏈與終端客戶紛紛朝向工業4.0邁進的時代，不僅產線需達到自動化，更需具備靈活性、安全性，並同時確保生產力；11月25日，享譽全球之四大歐系工業品牌特齊聚一堂，聚焦歐系先進自動化技術研討會，提供業者第一手了解歐洲思維的技術優勢。

活動中亦予與會貴賓實際體驗先進移載搬運技術─以高精、高速的自動化設備落實高效能彈性製造，用業界最速的3D視覺掃描提升生產力，並落實自動化設備驗證、確保機器人與系統之安全。

新世代自動化科技 先進移載系統解決方案

台灣倍福總經理王綏雋表示，此次的論壇要為業者帶來的是整體解決方案的概念，從感測、視覺到磁浮輸送，最終到設備安全規範等，皆在研討會探究之中。

Beckhoff solutions:TwinCAT3提供穩定的Real-Time系統、充分利用控制器CPU性能。支持多核心架構、支持64位元的作業系統，以及，多個不同的執行任務在不同的核心中仍可彼此分享數據資料。

機器人自動化設備 | 系統之關鍵安全技術



德國萊因提供自動化設備驗證解決方案。圖／李淑慧

洞悉生產需求｜落實高效能彈性製造

全新的TX2系列宣示史陶比爾之一大躍進。TX2世代的特色在於全新的安全功能和人機互動，展現超越全方位強化性能之表現。

全新的機器人更輕巧、堅固且具有強力馬達，在動力表現更甚以往，並擁有更佳的能源效率。不過，真正的技術突破是在於事故預防。



史陶比爾機器人成功整合多項開創性的安全功能。圖／李淑慧

史陶比爾機器人已經成功整合多項開創性的安全功能，透過其TX2系列CS9安全控制器，正式迎接人機協作新世代來臨。

此外，史陶比爾以TS2四軸系列機器人達到效能新境界；該款重新打造的四軸機器人配備史陶比爾專利JCS驅動技術，擁有極短工作週期及極高重現精度之傑出表現，TS2更全面採用創新的全包覆設計，開拓特殊環境應用新領域。

業界最速:3D線掃描視覺應用

安全生產力:提升廠家的產線坪效

SICK成立於1946年，是工業用智慧型感測器與感測器解決方案之世界領導品牌之一，多年來始終站在客戶身旁，獨特的產品與服務範圍，為安全高效控制流程、防止人員事故與避免環境損害，奠定完美基礎。

SICK視覺感測器賦予機械人精確感知能力。一台設備實現3D、反射與散射光量測，可對眾多物件進行形狀、體積與位置量測，有效提高生產品質。遠端監控易掌握、即時回饋高效益，實為邁向工業4.0新利器。

SICK，工業用智慧型感測器與感測器解決方案之國際領導品牌之一。圖／李淑慧

SICK不僅提供感測器之簡單整合，而且在設置、保養維護和維修模式下提供最大安全性；由於組件之組合及改進，創新的解決方案為開啟新的應用領域提供更多之選擇 。