中華全球市調攜手悠遊卡勇奪ESOMAR有效研究獎殊榮

歐洲民意及市場研究協會(European Society for Opinion and Marketing Research，簡稱ESOMAR) 於9月下旬舉辦2020年度「ESOMAR Research Effectiveness Award」（ESOMAR有效研究獎）中，由臺灣中華全球市場調查公司攜手悠遊卡公司的「悠遊先鋒」專案，勇奪「ESOMAR有效研究獎」銅獎，成為此獎項創辦5年來，首家獲獎的臺灣本土市場調查公司。

中華全球市場調查總經理暨ESOMAR台灣區代表劉靜鈴表示，品牌與消費者是共生、共創、共好關係，並期望中華全球市調能成為革新領航者，讓世界看見臺灣產業人才與技術不斷升級，接軌國際市場。

進攻市場調查業奧斯卡獎 中華全球市調採用台灣本土案例首摘ESOMAR

推動和提升全球市場調查的重要跨國機構ESOMAR，5年前開始舉辦「有效研究獎」，針對市場調查或研究對商業或社會產生重大影響進行評估，堪稱為享有聲望的全球性獎項。

往年獲獎企業如F1、百威啤酒等國際品牌，此次由中華全球市場調查公司於眾多國際競爭對手中脫穎而出，成功為台灣在地市調機構摘下ESOMAR舉辦5年的第一個獎項。該成功案例為服務台灣本土品牌悠遊卡公司的「悠遊先鋒」專案，在悠遊付APP正式上市前，透過大型測試邀請民眾共同參與且找到最佳營運模組。

ESOMAR總裁 Joaquim Bretcha 指出，此新的研究方式證明只要能有效、深度與正確目標群體互動，消費者將樂意提供幫助，並讓品牌獲得豐富的回饋。

中華全球市場調查此次獲獎，為臺灣市場調查業界打造新里程碑，也期望能透過國際獎項舞台，鼓勵相關產業夥伴可多方嘗試參與國際獎項，讓臺灣市調未來更多元、更創新，並站上國際舞台。

中華全球市調以「悠遊先鋒」專案首摘ESOMAR有效研究獎銅獎。圖／業者提供

品牌與消費者發展全新共生、共創與共好關係

「悠遊先鋒」為即將推出的悠遊付APP量身訂做的上市前試營運研究專案，此案例改變傳統市調模式，使用中華全球市場調查獨家引進的純線上封閉式消費者協作實驗室「CONLAB」進行測試者募集，透過遊戲封測感的活動方式，提高受測者參與意願，吸引許多具專業技能受測者自願參與。

劉靜鈴指出，透過線上社群成立品牌專屬「消費者顧問團」，讓品牌與消費者發展全新共生、共創與共好關係，邀請成為共同創作產品的新創團隊，研發時間平均從18個月降低至9個月，讓品牌與消費者關係密切連結，增加消費者對品牌忠誠度。