傳奇國寶玉雕大師20年經典創作《藏玉為樂》藝術展 SOGO天母店熱烈開展

極富傳奇經歷的玉雕大師李森林（別號：六木子），11月24日至12月7日在SOGO百貨天母店的展演廳舉行《藏玉為樂》玉雕佛像藝術展，李大師歷經二十年經典創作，挑選21件大型作品參展。由瓔堡玉苑-藝術總監 蔡宜璇（前高尚國際展覽公司負責人）策畫，11月24日記者會李大師邀請多位重量級嘉賓，包括梅門一氣流行創辦人李鳳山師父、寧巴瑪白玉豋勘布、故宮博物院前出版科長簡松村、海峽兩岸著名兒童文學教育何綺華老師，以及兩岸知名暢銷作家吳錦珠老師等與會，溫馨氣氛為玉雕展拉開序幕。



瓔堡玉苑規劃師李才白大師（左）、國賓級玉雕大師李森林（中）、瓔堡玉苑藝術總監蔡宜璇。圖／李翊榛

國寶級玉雕大師 恭敬心、喜悦心創作慈悲法相

李森林(號六木子)，為中國古玩研究學會創始人。六十歲那年夜事觀音，而開啟玉雕佛像之始。李森林以三十年古文物涵養為基礎，在夜半孤燈、無師自通下，用恭敬心、喜悦心、融合傳統玉雕技法及現代藝術創作，以一抹微笑讓玉雕佛像充分詮釋顯密佛像莊嚴、慈悲之神韻。



此次，最受矚目的《騎龍觀音》，依據李大師所描述，因當年八七水災，為了紀念用玉雕刻成佛像，細看在菩薩下方的船，告誡我們平常就是要敬佛，不要臨時抱佛腳。當他說到觀音菩薩現身，教導他如何雕塑飽滿的面相時，讓他感動熱淚盈眶不能自己，甚至菩薩考驗他的道心，讓他生活出現種種難題，因此他拒絕菩薩不願意繼續，此時，菩薩顯現圖騰點醒他看懂了，完成作品「無限大愛」。

本次展覽中的每件作品，皆為李森林大師親自雕刻，並以「佛像藝術」與「故宮文創」為主題，期盼大眾可以透過不同角度感受玉雕魅力，為玉雕藝術開創新的契機。

國寶級玉雕大師李森林的佛像藝術作品風華再现，11月24日至12月7日於SOGO百貨天母店舉行《藏玉為樂》玉雕佛像藝術展。圖／瓔堡玉苑提供

佛像藝術新紀元 20年工巧開創

《華嚴經〉云：「心如工畫師，能畫諸世間；五蘊悉從生、無法而不造。」李森林起刀落刀之際，講求謹慎、專注與恭敬，只為忠實呈現佛菩薩莊嚴、自然、親切的法相；這樣的堅持不僅培育出許多優秀玉雕人才，也為新世代佛像藝術相貌賦子嶄新的風範。

二十年來，李森林帶領著「華嚴玉雕廠」團隊，秉持「玉琢為器，匠心融運」的理念，融合傳統與現代藝術的玉雕技法，讓「瓔堡玉苑」的玉雕佛像獨樹一格。此次與SOGO百貨天母館合作，李大師共準備21件大型經典作品，每件作品皆是大師親自離刻，以「佛像藝術」與「故宮文創」兩大主題作品，讓縱然已邁人盤壽之年，李大師仍堅信玉雕創作是自己的使命，祈願透由每一次展覽，為這個時代帶來心靈層面的啟發，並鼓勵逐夢的年輕人，無畏挑戰走出自己的路。

李才白子承父業 瓔堡玉苑 承願相續

李森林的兒子李才白子承父業，投入玉雕藝術推廣和策畫展覽，而媳婦蔡宜璇也夢到諸佛菩薩，開始繪製多幅佛菩薩畫像。李才白表示，在尚未投入玉雕以前，藏傳佛教及市場上沒有玉雕佛像這樣的創作者或是創作商品，因當時大陸民生連吃飯都有問題，而且是無神論者；雖清朝皇帝、明代末年皇帝，以藏傳、達賴、班禪為導師的少數皇帝，或許有少數藏傳佛教的法器，但大都屬於國王或是皇帝的私有物。在父親一夢因緣之後，思維怎麼幫藏傳佛教透過玉雕創作來傳達莊嚴、肅穆法相。而創作為了讓父親顯中造型，（顯中造型：如觀音、彌勒佛）之後親近藏傳的內涵，所以把熟識的上師、法像以小件的物品請父親幫忙創作，在一件一件創作過程中，父親參考流金佛像、唐卡及加上仁波切的指導，創作上蠻得心應手， 所以也得到諸多單位的認可。

李森林的兒子李才白子承父業，投入玉雕藝術並堅持嚴選玉料品質。圖／李翊榛

李森林的兒子李才白子承父業，投入玉雕藝術並堅持嚴選玉料品質。圖／李翊榛

瓔堡玉苑創立於一九七六年，以經營古文物藝術品為主軸。一九九二年，為了傳承玉石文化並創造現代藝術風格，特增設「華嚴玉雕廠」為承先啟後的玉雕佛像藝術工作播下種子。堅持嚴選玉料品質，展現精緻工藝美學，歷年來承接各界特約委製，如臺北故宮博物院、臺北歷史博物館、上海博物館等單位，及為佛光山、大華嚴寺、台中大甲鎮瀾宮、世界宗教博物館等宗教團體，專屬設計代表其精神意境之作品。

