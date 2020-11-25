疫後智慧應用商機蓬勃 COMTECH India助攻新南向市場

外貿協會今（2020）年推出COMTECH India展覽品牌，延續往年於印度辦理智慧城市展能量，打造智慧解決方案供應商與需求端交流的平台。雖然礙於疫情，無法實地前往印度，外貿協會仍持續提供線上媒合服務，於11月24日辦理「智慧城市與網通產品面向全亞洲買主-線上產品發表會暨採購洽談會」，吸引印度、印尼、菲律賓、緬甸、斯里蘭卡、尼泊爾、日本、新加坡等國，共400位買主雲端與會。

外貿協會副秘書長王熙蒙致詞時表示，臺灣經濟不受疫情影響，是亞洲四小龍中，唯一GDP、出口、投資皆呈現正成長的國家，今年第二季投資金額甚至達到二位數成長。這些亮眼的經濟表現，主要受惠於全球對臺灣極具競爭力的半導體、消費性電子產品、連接設備和雲端系統等的需求。

印度第二大跨國企業塔塔集團（TATA Group），旗下塔塔顧問服務有限公司（TCS）臺灣總經理Karthi Madhavan，分享多年來協助臺商進入印度市場的經驗，提到與印度人做生意應該像跑業務，主動出擊拜訪潛在客戶，推薦可以為對方解決痛點的產品與方案，而不是被動等待客人上門。

外貿協會辦理「COMTECH India線上產品發表會暨採購洽談會」，吸引印度、印尼、菲律賓、緬甸、斯里蘭卡、尼泊爾、日本、新加坡等國，共400位買主雲端與會。圖╱貿協提供

慧友電子、虹光精密、研揚科技、超恩、訊連科技、英研智能、克斯康耐、慶陞工業、四零四科技、龍門技術等10家臺灣企業於線上產品發表中，發表自家科技應用方案，買主詢問度高。其中由英業達與研華合資成立的AIMobile英研智能，發表大數據與人工智慧在交通、停車場、自駕車、車隊等領域的應用，表示透過COMTECH India線上洽談會接觸到IT經銷商、IT基礎架構整合商、智慧型自助服務整合商等各類型IoT從業者，未來合作機會可期。四零四科技及虹光精密看好印度智慧城市商機，今年兩度參加貿協舉辦的COMTECH India線上發表會暨洽談會，顯示對貿協展覽與拓銷活動的信任。

參加線上洽談會的印度加爾各答系統整合商Techniche Consulting Services表示，加爾各答東北方的New Town是個快速發展中的新興智慧城市，大眾運輸系統、智能道路監控、智慧路燈系統、整合型廢棄物處理系統等科技設備需求旺盛，藉由本次活動識得臺灣資通訊業者，可有效拓展業務。斯里蘭卡Quadd Solutions專研各式自助服務機台開發，包含帳單繳費機、手機Sim卡販賣機、外幣兌換機等，認為臺灣擁有高端技術，產品品質優良，是可靠的合作夥伴。尼泊爾IT業者Green Technology則表示，貿協服務細膩，安排洽談態度專業，很高興在疫情期間還可持續接觸新的臺灣供應商。

龍門技術與買主洽談。圖╱貿協提供

COMTECH India印度資通訊暨智慧城市展將於2021年10月28日至30日於孟買展覽中心舉辦，更多展覽資訊歡迎至官網（https://india.comtechexpo.com ）查詢。