台灣醫療科技展　AI人工智慧癌症療法將啟動　瓦里安打造「外太空」

全球最新AI人工智慧技術癌症治療設備

橫跨醫療、電子資通訊、科技、生技製藥、醫材，串聯大健康產業完整生態鏈的專業規模會展－台灣醫療科技展，12/3-12/6在南港展覽館一館開展，為迎接這個以特色醫療強項為核心的展覽，成立70餘年的瓦里安醫療系統公司，特地將位於L707號的展區，打造成逼真的外太空實境，如同進入宏大浩瀚的宇宙，十足吸睛。

瓦里安參加台灣醫療科技展，特地將展區打造成逼真的外太空實境，圖／業者提供

由瓦里安所研發之全球最新AI癌症治療設備Ethos，將於本次活動中展出，同時也為臺灣醫界提供個人化精準治療的新選項。歡迎當日蒞臨參觀，現場將由專業人員親自解說，讓您進一步認識這台突破癌症智慧醫療新疆界的治療儀器。

Ethos提供「精準個人化」放射治療

瓦里安總經理林巧婷表示，隨著全球醫學進展，癌症療法更加多元，Ethos落實癌症個人精準化放射治療，完整癌症治療最後一塊拼圖。Ethos運用多重設備影像(PET、MR、CT)，並搭載AI人工智慧，讓放療操作變得更普及並且簡單便捷。目前瓦里安致力於推動個人化精準醫療，Ethos將投入臺灣醫療市場，讓癌症照護邁向新紀元。

由瓦里安所研發的全球最新AI癌症治療設備Ethos。圖／業者提供

Ethos人工智慧治療將在台啟動 歡迎預約了解醫療新科技

林巧婷表示，對於全球醫療市場而言，Ethos是日前最新穎尖端的設備，2019年9月於丹麥首度啟用後，包含美國頂尖治癌醫院WashU等院，目前全球已有超過15台投入臨床治癌使用。依據歐美醫療院所使用經驗，眾多癌別均可使用，對下腹部腫瘤治療成效更佳。為讓臺灣醫界也能進一步認識Ethos，如何為癌症病患提供更新型的個人化精準醫療，瓦里安將在台灣醫療科技展中為本台儀器揭開神秘面紗，如有意了解Ethos的AI人工智慧、臨床運用或進一步合作，可於醫療展瓦里安展區接洽，歡迎民眾、醫護人員、醫療院所、大專院校學生及教授前來了解最新放射治療發展。