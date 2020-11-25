雲林同鄉文教基金會返鄉慶生 愛心捐助照護幼苗

【雲林訊】財團法人雲林同鄉文教基金會11月21日在雲林虎尾鎮明鳳食寓舉辦成立十八週年慶典大會暨「溫情護幼‧雲苗上場」愛心捐贈及雲情溫馨感恩餐會。

當天貴賓雲集，縣長張麗善、前縣長許文志、立委林文瑞、前縣議長蘇金煌、縣副議長蘇俊豪、縣議員李明哲、黃美瑤、王鈺齊、國民黨雲林縣黨部主委許宇甄、雲林縣政府各局處一級主管教育處長邱孝文、社會處長林文志、主計記處長蔡蓮日、消防局長林文山、新聞處長廖淑玲、虎尾鎮長丁學忠等長官熱情與會，全國各縣市董監事、南華大學校長林聰明、義守大學財經系教授李樑堅、中央投資公司董事長陳樹……等各界人士到場祝賀。

雲林同鄉文教基金會成立至今已達十八年之久，集各縣市雲林同鄉董監事出錢出力，每年都會提供百萬獎學金回饋家鄉，捐助基金近2,500萬元，嘉惠雲林縣各級學校清寒優秀學生，深受全國各界所讚譽與肯定。

一心育幼院陳慶良院長回贈感謝狀，譚量吉董事長與全體董監事齊同受贈合照。

慶典大會在土庫後埔國小學童精彩多元才藝及舞蹈表演揭開序幕。譚量吉董事長主持大會表示，非常感謝全國雲林鄉親與社會各界菁英的犧牲奉獻，捐錢助力，共同回饋家鄉。雲林同鄉文教基金會在民國91年11月24日成立，它只是一個平台，沒有名貴的物質，但在全國各縣市都有一個溫情相挺的雲林同鄉會用力支持著，就是因為這份團結凝聚支持，給基金會無比的力量、堅強、謙虛和慈悲，雲林同鄉文教基金會就是 善用這股力量，架構橋樑，照顧家鄉學子，明年將繼續傳承責任使命，開設籌辦 「雲之鄉──青年學子領導人才培育計畫」，啟動培育青年人才領袖搖籃，透過培訓課程，讓雲林子弟成為優秀人才、最佳的領導者，未來能夠返回雲林為家鄉效力服務，共同創造雲林幸福家園、貢獻社會國家。譚量吉董事長代表基金會全體董監事向各界表達謝意，基金會永續服務家鄉的子弟。

雲林縣前縣長也是環球科技大學創辦人許文志也到場同慶，並細說早年基金會董事長譚量吉如何用心回饋故鄉，數十年如一日，發起回饋故鄉的善款和獎學金超過數千萬元，愛鄉之情相當難得令人感動。許前縣長對譚量吉董事長所領導雲林同鄉文教基金會支持讚譽，祝福會務蒸蒸日上，繼續照顧地方學子，並對張麗善縣長執政以來對縣政的建設相當進步值得肯定。

雲林同鄉文教基金會創會十八年有成，建樹開花、豐碩結果，譚董事長邀請張麗善縣長與基金會全體董監事、全國各縣市顧問賢達、貴賓一同上台切蛋糕。

張麗善縣長致詞表示，各縣市雲林同鄉會，在譚董事長號召之下成立雲林同鄉文教基金，來幫忙「雲林母縣」清寒優秀學子向學。成立以來，在全體董監事熱心的捐贈，嘉惠學子甚多值得敬佩。張縣長並提出主持縣政近兩年建設成果，使雲林縣打出知名度揚名國內。

雲林同鄉文教基金會欣逢創會十八週年，特辦理「溫情護幼‧雲苗上場」愛心捐助活動，捐贈30萬元善款給一心育幼院，溫情護持雲林幼苗、照顧未來的主人翁。張麗善縣長致贈感謝狀給予譚量吉董事長，以表達對雲林家鄉的奉獻，號召全國雲林鄉親的具體行動，為家鄉孩子們傾注真心、遞送深情溫暖「拋磚引玉」的重要例證，週年慶典大會與譚董事長伉儷共切生日大蛋糕，全體董監事、全國各縣市顧問賢達、還有各界長官、貴賓及民意代表一同上台禮讚雲林，慶祝基金會18週年，場面溫馨喜氣洋洋熱鬧滾滾。（圖／雲林同鄉文教基金會提供）