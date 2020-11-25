「來趣農遊世界」攝影徵件活動 發掘台灣媲美世界名景

不出國，也能環遊世界！

為了推廣台灣休閒農業與鄉村小旅行，疫情期間就算不出國，也能環遊世界！行政院農業委員會特別舉辦於「來趣農遊世界」攝影徵件活動，鼓勵全民在「防疫新生活」原則下，也能慢遊台灣的鄉村美景，舒緩身心，也能感受台灣絕美的景色，相較於國外名景也毫不遜色！

金獎作品：富里田媽媽花海–花海炊煙

「來趣農遊世界」攝影徵件活動的規則有別於傳統的攝影競賽，投稿作品除了必須取材自台灣95個休閒農業區等鄉村旅遊場域，還要將拍攝場景與國外景色拼貼對照。徵件期間收到超過百件作品，充分展現攝影者的巧思；作品範圍涵蓋了全台各地農村景色，每一件作品的主題或景觀都巧妙地對照國外名景，真實又夢幻地呈現台灣也有媲美世界級的美景！

攝影徵件活動於2020年8月9日截止，共有超過百件的創意作品入選，再經過網路人氣投票後，共選出1名金獎、3名銀獎、3名銅獎及15名優選。獲得金獎的作品「富里田媽媽–花海炊煙」以稻田休耕後的波斯花海，燦爛多彩景致更勝北海道；其他的獲獎作品也多令人驚豔，像是台灣鄉村也有比美古典華麗的歐洲城堡、像似祕魯彩虹山的多彩山脈…。

銀獎作品：覽纜

2020年全球爆發COVID-19疫情，台灣在管控得宜下，逐步放寬管制及推動「防疫新生活」、「防疫旅遊」等政策。雖然不能出國，但仍能暢遊台灣各地鄉村！「來趣農遊世界」攝影徵件活動，正好推薦台灣精采多元的鄉村旅行。鼓勵大家走進自然、欣賞田野美景、品嘗在地鮮採食材，感受台灣休閒農業的熱情與活力！

出發吧！趁著周休假日安排一段鄉村小旅行！暢遊美景也解放身心！因應5G時代來臨，透過手機就可以輕鬆地選擇農遊行程。農委會的「農業易遊網」(https://ezgo.coa.gov.tw)整合了農遊活動、體驗、美食、購物等各種行程，也能參考農遊年曆參與各地的特色活動。