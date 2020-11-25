施耐德電機推出新一代MTZ空氣斷路器

業界首創嵌入式Class1計量功能

全球能效管理專家施耐德電機（Schneider Electric）MasterPact系列斷路器擁有30年的領導地位，新一代空氣斷路器MasterPact MTZ於11月25日正式發表，施耐德電機（Schneider Electric）這三十年來更透過MasterPact M系列及MasterPact NT / NW系列成為配電領域空氣斷路器（ACB）的重要指標。次一代大功率空氣斷路器MasterPact MTZ系列，將其空氣斷路器傳奇般的性能和可靠性與新世代的數位功能相結合，為客戶創造前所未有的利益、安全性、可靠性、效率、永續性及安全連接性。

施耐德樓宇事業部總經理郭念慈及產品應用經理李佳明。圖/陳逸格攝

解決不斷變化的客戶痛點

MasterPact MTZ的主要優點包括：

• 具有業界首創嵌入式Class1計量功能，節省了時間及能源消耗。

• 即使在惡劣的使用環境下，仍可提高機械和電氣性能。

• 可將智慧手機作為主要的人機界面（HMI）安全地監控斷路器，即使在斷電狀況下也能持續監控。

• 事件發生即時通知，並透過即時遠端監視功能以防過載。

• 斷路器使用定製數位模組，以實現超高的靈活性和營運效率且無需停機。

• 借助嵌入式乙太網路連接，無縫整合MasterPact與智慧配電盤 Smart Panel。

• 藉由與前代相同的底座，無需重新認證即可輕鬆升級及更換。

工業場所，關鍵應用及建築物的最佳低壓解決方案

施耐德樓宇事業部總經理郭念慈指出，「我們正在重新定義現今這個新能源世界中的配電設備，而施耐德已準備就緒的MasterPact MTZ系列空氣斷路器就是最好的證明。」 ，「客戶希望配電設備能夠更安全、更可靠、高效能、永續運轉及安全地連接。 新一代MasterPact的連接性，數位功能以及無縫整合施耐德EcoStruxure架構的能力，將對大功率斷路器需求的工業場所，關鍵應用及建築物低壓解決方案的終端用戶、技師、盤商及承包商帶來重大的轉變，也重新定義低壓配電行業的標準。 」

MasterPact MTZ空氣斷路器適用於低壓電網的保護、測量、監控和電能質量的大多數應用。包括採礦業務、礦物、金屬和水泥生產、水與廢水行業、汽車、食品和飲料等。石油及天然氣的開採與加工、化工行業、資料中心、醫療基礎設施、醫院、海事和離岸工業、機場、鐵路、地鐵、隧道、發電廠等基礎建設、商業建築、飯店、辦公室、風力發電機、太陽能、發電機組等都是相當重要的運用場域。包括台中火力發電廠便是成功的應用案例，更對MasterPact MTZ空氣斷路器完整的通訊與模組升級功能、操作與復電助手APP所帶來的系統效率提升、ERMS功能增加檢修之安全性給予高度肯定。

MasterPact MTZ的突破性賣點有：一、更高的性能。二、升級更輕鬆。三、更高的可靠性

。四、更大的靈活性。五、更安全 。六、更長的正常運行時間。七、面向未來，數位連結性更佳。