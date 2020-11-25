桃園金牌企業卓越獎榮耀延綿

「台達電」、「華城電機」等16家企業獲獎

得獎企業欣喜拍照留念。

鄭市長參訪得獎企業台達電(2308)攤位並合影。



「109年桃園市金牌企業卓越獎」得獎名單出爐！頒獎典禮於今(25)日(星期三)上午假鉑宴婚宴會館皇家廳舉行，由桃園市鄭文燦市長出席頒獎給本屆得獎企業，其中包括「台達電」、「葡萄王生技」、「華城電機」等知名企業，16家企業為各領域佼佼者，金光閃閃，可為璀燦亮眼，面對疫情與世界的劇變，仍堅守崗位，善盡企業職責。為鼓勵在地優良企業，桃園金牌企業卓越獎依照獎項特性分為「智多星獎」、「愛地球獎」、「好福企獎」、「隱形冠獎」及「新人王獎」等五種類型，同時確保企業性別平等的職場環境，各獎項皆列有性別平等規範的評比，共有4家獲得「桃園市金牌企業性平獎」。藉由本活動肯定企業長期深耕桃園，同時鼓勵新創產業帶來產業創新火花，得獎企業齊聚一堂展示產品及企業特色吸引各界矚目，也充分展現出桃園產業的多元性。



桃園市政府自去年(108年) 整合「金牌好店、金牌好禮、金牌好棧」推出首屆「桃園金牌企業卓越獎」，榮耀延續至今年，更推出「公協會推薦」加分機制，鼓勵更多地方各產業佼佼者嶄露頭角；面對疫情的衝擊，桃園市府也肯定企業的努力，特別推出「防疫貢獻」加分機制，對各產業鏈上的應對措施完善並注重員工健康安全之企業給予肯定。「金牌企業」獎座邀請桃園大溪在地木製設計品牌「木沐Mukki」獨家設計，獎座整體造型大寫T，一方面代表桃園市的英文首字T(Taoyuan)，也含有TOP、向上延伸外闊之意，象徵金牌企業帶領桃園共榮發展。

經過嚴謹審查過程，由30位初審委員歷時近3個月的書面審查與實地訪視後決定入圍名單，再由7位決審委員評選出16家得獎企業，皆是各領域中的佼佼者，獲頒「隱形冠獎」的3家企業，深藏不露卻在關鍵產業或技術佔有一席之地的佼佼者，是帶動桃園市經濟發展不可或缺的角色；獲頒「智多星獎」的3家企業，透過積極的創新研發及產業升級，讓世界看見桃園產業的創造力；獲頒「愛地球獎」的3家企業，搭上環境永續發展趨勢，帶領桃園邁向綠色都市模範；獲頒「好福企獎」的4家企業，以「人」為本，透過訂定員工福利制度及重視員工培訓，為桃園就業勞工打造優質的工作環境；獲頒「新人王獎」的3家企業，鼓勵青年不懼挑戰在桃園創業以及在地白手起家及二代接手之企業家，藉由勇敢創業的青年，桃園持續精進並長期保有競爭力。

桃園市長鄭文燦(左四)參訪老字號知名企業華城電機(1519)並與董事長許邦福(右三)及同仁合影。

今年面對疫情的衝擊，特別針對防疫有功之企業擬訂加分機制，疫情期間，企業不僅對內措施完善，更善盡社會責任，歐萊德、台灣房屋捐贈多項防疫設備給鄰里及學校，包含乾洗手、體溫顯像儀等；葡萄王生技提供防疫人員市值超過百萬生技營養品並擴大捐贈機能飲料予全台重度收治醫院；許多企業更是透過企業研發、製成優勢，濾能攜手輕金屬與家居公司，打造負壓觀察室與發燒篩檢站並贈與桃園地區醫院；台達電則在吳江廠區架了一條產線自主生產口罩，平均一天產量高達3萬片，並陸續解決中國不織布供應等原料問題；樺欣機械成功研發出遠端連線維修服務，提供國外客戶遠端服務及技術支援，減少往返國內外感染風險；而興采因30年來致力於機能布料之研究，因而第一線快速研發防疫個人用品，並提供衛福部1百萬件隔離衣，成為防疫國家隊的一員。



桃園市長鄭文燦表示桃園市為全台工、商業發展之產業重鎮，具地理及雙港運輸，產業基礎雄厚，同時是人口成長最快速的都市，桃園市經濟發展局表示為鼓勵在地優良企業，透過金牌企業卓越獎與企業觀摩給予肯定，促進產業間互相交流學習，提升整體產業界的競爭力，引領桃園再創經濟榮景顛峰。