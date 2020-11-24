2021關鍵對話 未來趨勢大預測

疫情衝擊全球，投資市場在各國競相推出史上最大規模紓困措施下，全球投資市場熱情不減，台股甚至再創歷史新高。2020年投資理財何去何從？工商時報特別主辦「2021投資趨勢論壇」，訂於12月2日（三）上午9：30於香格里拉台北遠東國際大飯店遠東宴會廳舉行全天論壇活動，為投資大眾找出投資新亮點。

本次論壇集結「台經院」、「研訓院」、「元大研訓院」三大智庫，國內外銀行專家、財經專家黃世聰以及工商時報台股逐洞賽單季報酬率冠軍王楊基政等重量級財經專家齊聚一堂，帶領大眾共同探討未來金融發展趨勢。

2020年爆發新冠肺炎，於全球快速擴散，不僅衝擊各國需求，亦干擾全球產業鏈，使全球經濟面臨下修壓力，造成金融市場動盪不安。疫情衝擊全球股匯市，但受到外國熱錢湧入，新台幣於今年11月升勢強勁，成為全球第五強貨幣，許多國家相繼提出財政措施，期望可提升經濟市場信心，緩解全球經濟的負面衝擊。

上午場專題演講由國發會主任委員龔明鑫以「後疫情時代 2021總體經濟發展趨勢」為題，為本次論壇揭開序幕。趨勢論壇由台灣金融研訓院董事長吳中書擔任主持人，邀請台灣經濟研究院院長張建一、元大寶華綜合經濟研究院董事長梁國源、渣打銀行東北亞資深經濟學家符銘財、瑞銀財富管理台灣區諮詢及銷售主管柯仕偉，以對談方式一同探討「2021投資趨勢發展及未來展望」。接著由晟德集團董事長林榮錦以「生技大趨勢展望」2020全球受新冠肺炎影響，生技醫療發展成為為上午場作完美的結尾。藉由多方見解，解析後疫情整體經濟發展與投資展望，提出精闢論點及分析。

下午場專題演講由台新銀行執行副總經理黃培直以「洞見2021前瞻財富未來」為題，帶領大眾利用投資避險，使資金重返新興市場。基富通證券黃智淵總經理以「2021退休理財趨勢」為題，攜手研討退休理財，讓大眾樂齡享退。群益EGS永續投資總召集人林孟迪以「雙E共好 2021 永續投資新趨勢」為題，引領投資人掌握投資商機及布局。財經專家黃世聰以「2021趨勢股 搶先布局」為題，一同探討精準投資策略。最後，由工商時報台股逐洞賽單季報酬率冠軍王楊基政以「2021台股選股、操盤攻略」，率先挑出股票領頭羊，帶領投資人搭上這班飆股特快車。

冀望透過「2021投資趨勢論壇」，能提供政府機關、企業領袖、投資人作為決策參考，掌握投機先機，並創造財富自由，邁向成功之路。（活動網址）

2021投資趨勢論壇