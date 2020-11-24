台灣有你們真好 孩子的書屋等8家機構獲「傳善獎」肯定
由陳永泰公益信託主辦、台灣公益團體自律聯盟協辦的第六屆「傳善獎」，頒獎典禮於11月24日在寒舍艾美酒店隆重登場，即使現場遵行各項嚴謹防疫規範，仍有超過350位社福機構代表以及關心公益事務的民眾熱情與會。
陳永泰公益信託總幹事王景賢開場致詞時，特別感謝各位站在第一線的社福機構與同仁，持續為了提供弱勢朋友更好的服務而努力，因此「傳善獎」除了提供得獎機構，每家每年400萬元、連續3年1200萬元的經費支持，鼓勵追尋創新、成長與茁壯，去年也與自律聯盟合辦社福界EMBA「傳善學苑」，讓社福界有進修成長或申請獎助金的管道，同時他也轉達陳永泰公益信託監察人袁蕙華女士的指示，宣告明（2021）年第七屆「傳善獎」參加門檻，機構年支出將放寬為1,000萬到1億，希望攜手更多有理想、有衝勁的社福機構， 一起更有效率地回饋社會。
台灣公益團體自律聯盟理事長鄭信真致詞則指出，時代巨輪不斷向前行進，「傳善獎」一樣持續追求進步，包括邀請不同領域專家擔任評審委員，導入多元觀點來進行審查，希望找出更多具有發展潛力的社福機構，一起加入傳善大家庭，並且他也藉此鼓勵所有獲獎機構，得獎是造福社會、承擔責任的開始，應盡全力發揮創意服務更多弱勢朋友。
接著，獲邀發表專題演講的影響力學院創辦人丁菱娟，則以自身深耕公關產業20餘年的資歷，鼓勵社福機構傾盡心力協助弱勢族群之際，也要懂得與社會大眾溝通品牌精神，包括與更多有創意的年輕人合作，善用社群媒體及運用公關力量，提高知名度與能見度，成功向社會大眾傳遞「對的訊息」，以及當危機發生時，一定要溝通跟行動同步進行，快速做出判斷並發聲回應，降低社會大眾疑慮之際，也確保良善循環不間斷。
至於曾擔任評審委員的陽光基金會執行長舒靜嫻，特地分享NPO組織最重要的任務，是持續確認自身追求的使命、目標與理想，再將所有資源加以盤點，進一步找到最適化發展策略，尤其在組織成長茁壯的過程中，不該為了變大而大，反而要跨界協力，不讓資源重疊與浪費，影響力才能加乘放大，對社會帶來具體貢獻。
今年得獎機構之一的台北市視障者家長協會，藉由成立EyeMusic樂團讓擁有音樂天賦的視障者有更多學習與表演機會，「傳善獎」特別邀請他們在頒獎典禮上，演奏並合唱自創曲《愛的甘甜》，讓大家在溫暖悠揚的樂音中，感受他們克服看不見的視覺障礙，發展自身職場優勢的努力。
最後，八家得獎機構「為台灣而教教育基金會 (Teach For Taiwan)」、「普仁青年關懷基金會」、「得勝者教育協會」、「臺東縣教育發展協會 (孩子的書屋)」、「台灣玩具圖書館協會」、「現代婦女基金會」、「癌症希望基金會」、「台北市視障者家長協會」的得獎代表，分別從王景賢總幹事手中接過獎座，並表示有了「傳善獎」作為強力後盾，將進一步加強創新服務內涵，提供更好的服務，讓善念力量如滾雪球般不斷凝聚擴大。