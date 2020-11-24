台灣有你們真好　孩子的書屋等8家機構獲「傳善獎」肯定

由陳永泰公益信託主辦、台灣公益團體自律聯盟協辦的第六屆「傳善獎」，頒獎典禮於11月24日在寒舍艾美酒店隆重登場，即使現場遵行各項嚴謹防疫規範，仍有超過350位社福機構代表以及關心公益事務的民眾熱情與會。

陳永泰公益信託總幹事王景賢開場致詞時，特別感謝各位站在第一線的社福機構與同仁，持續為了提供弱勢朋友更好的服務而努力，因此「傳善獎」除了提供得獎機構，每家每年400萬元、連續3年1200萬元的經費支持，鼓勵追尋創新、成長與茁壯，去年也與自律聯盟合辦社福界EMBA「傳善學苑」，讓社福界有進修成長或申請獎助金的管道，同時他也轉達陳永泰公益信託監察人袁蕙華女士的指示，宣告明（2021）年第七屆「傳善獎」參加門檻，機構年支出將放寬為1,000萬到1億，希望攜手更多有理想、有衝勁的社福機構， 一起更有效率地回饋社會。

台灣公益團體自律聯盟理事長鄭信真致詞則指出，時代巨輪不斷向前行進，「傳善獎」一樣持續追求進步，包括邀請不同領域專家擔任評審委員，導入多元觀點來進行審查，希望找出更多具有發展潛力的社福機構，一起加入傳善大家庭，並且他也藉此鼓勵所有獲獎機構，得獎是造福社會、承擔責任的開始，應盡全力發揮創意服務更多弱勢朋友。

接著，獲邀發表專題演講的影響力學院創辦人丁菱娟，則以自身深耕公關產業20餘年的資歷，鼓勵社福機構傾盡心力協助弱勢族群之際，也要懂得與社會大眾溝通品牌精神，包括與更多有創意的年輕人合作，善用社群媒體及運用公關力量，提高知名度與能見度，成功向社會大眾傳遞「對的訊息」，以及當危機發生時，一定要溝通跟行動同步進行，快速做出判斷並發聲回應，降低社會大眾疑慮之際，也確保良善循環不間斷。

世紀奧美公關創辦人丁菱娟協助社福機構運用公關力量了解品牌的重要性及影響力，進而增加能見度。圖／傳善獎提供

至於曾擔任評審委員的陽光基金會執行長舒靜嫻，特地分享NPO組織最重要的任務，是持續確認自身追求的使命、目標與理想，再將所有資源加以盤點，進一步找到最適化發展策略，尤其在組織成長茁壯的過程中，不該為了變大而大，反而要跨界協力，不讓資源重疊與浪費，影響力才能加乘放大，對社會帶來具體貢獻。

今年得獎機構之一的台北市視障者家長協會，藉由成立EyeMusic樂團讓擁有音樂天賦的視障者有更多學習與表演機會，「傳善獎」特別邀請他們在頒獎典禮上，演奏並合唱自創曲《愛的甘甜》，讓大家在溫暖悠揚的樂音中，感受他們克服看不見的視覺障礙，發展自身職場優勢的努力。

台北市視障者家長協會EyeMusic樂團登台表演電影主題曲《有一種悲傷》以及自創曲《愛的甘甜》，讓大家欣賞他們如何克服看不見的身體弱勢，將音樂天賦發展成就業優勢。圖／傳善獎提供

最後，八家得獎機構「為台灣而教教育基金會 (Teach For Taiwan)」、「普仁青年關懷基金會」、「得勝者教育協會」、「臺東縣教育發展協會 (孩子的書屋)」、「台灣玩具圖書館協會」、「現代婦女基金會」、「癌症希望基金會」、「台北市視障者家長協會」的得獎代表，分別從王景賢總幹事手中接過獎座，並表示有了「傳善獎」作為強力後盾，將進一步加強創新服務內涵，提供更好的服務，讓善念力量如滾雪球般不斷凝聚擴大。