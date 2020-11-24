網路口碑之星 麗寶集團奪雙金 麗寶樂園渡假區與福容淡水漁碼店雙雙獲肯定

由網路溫度計主辦的第三屆「網路口碑之星」成績公布，評比國內3大產業共計1,137家業者，評比網路口碑影響力排名，麗寶集團的麗寶樂園渡假區、福容大飯店淡水漁碼店雙雙得獎，麗寶樂園渡假區以馬拉灣20周年優惠活動，成功搶下後疫旅遊人潮，福容淡水魚碼店則以成立粉絲福利社，舉辦抽獎、吃播成功創下網路聲量。

網路溫度計今年評選國內上半年度具備網路討論度的項目，包括主題樂園、五星飯店、百貨商場、生鮮網購、網購服飾等多項產業，共計1,137家，依據網路聲量、正負評比，以及地點評論之評論數量與星等評分，累積22億則以上的網路社群大數據資料庫，綜合評比出口碑影響力排名；本屆得獎品牌之間的共通性為高CP產品、潮流話題創造、穩定的服務品質，並能因應社會趨勢隨時調整經營方向與消費者生活圈緊密結合，才能持續獲得正向的口碑讚賞。

網路溫度計舉辦網路口碑之星頒獎，麗寶樂園渡假區、福容漁碼店雙雙獲獎。圖／麗寶樂園渡假區提供

根據網路溫度計分析報告指出，麗寶樂園渡假區透過多元化經營奠定業界領航地位，成功整合樂園、飯店、賽車、Outlet等資源，提供眾多服務與休閒娛樂，吸引不同消費階層的族群，成為全台來客數最多的樂園，其中今年為水上樂園馬拉灣20周年，祭出優惠活動吸引大批遊客，成功刺激人流與討論度，奪下今年網路口碑之星的領航創新獎。

除了優惠與檔期活動，服務品質也是受肯定的一大原因，麗寶樂園渡假區副總經理王永豪表示，麗寶樂園渡假區獨創五心感動服務，以「有心、貼心、溫心、安心、用心」為宗旨，主動細心觀察遊客需求，提供專業、熱情且令人信賴的服務，加上無障礙空間的友善環境，即使是輪椅族、視障者皆能入園暢玩，對遊客多用一份心就能讓服務品質更升級。

福容大飯店淡水漁人碼頭店今年因疫情社群經營大突破，成立粉絲福利社，定時舉辦抽獎回饋粉絲、提升品牌黏著度，更瞄準美食影音商機，與美食節目、團購直播主合作推動話題行銷，透過吃播真實呈現食物口味，並結合獨家折扣促使觀看者馬上購入，也因這一連串的直播宣傳活動，將電商排隊美食「極黑戰斧牛肉麵」成功推廣出去，一個月衝破5000碗牛肉麵，拿下今年策略卓越獎！

福容大飯店淡水漁人碼頭在社群媒體耕耘多年，在網路溫度計獲得多項網路頭銜，包含台灣最美夢系景點、特色飯店、人氣飯店、住到不想回家、佛系遛小孩飯店等，可以坐輕軌、泡溫泉、乘渡輪、騎單車、搭情人塔，吸引許多遊客來場親子渡假行程。