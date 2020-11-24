工研院舉辦2030技術策略與藍圖論壇 瞄準下一個十年產業新局 用科技帶領臺灣尋新價值

面對全球化及科技革新帶來的跨域創新，臺灣產業必須做好迎戰未來的準備！工研院24日舉辦「2030技術策略與藍圖論壇」，首度發表「2030技術策略與藍圖」之完整架構，並邀請智融集團創辦人暨智榮基金會董事長施振榮、臺大醫學院名譽教授李源德、台泥董事長張安平、遠傳電信總經理井琪等產業領袖，分別從趨勢、商機、環境等不同面向切入疫後產業所需要的轉型思維及創新進行案例分享。

工研院IEK Consulting預估，臺灣數位經濟比重，至2030年將達到GDP的60％，跨界創新帶動更多機會與挑戰。社會方面，有鑑於全球人口結構邁入高齡化，臺灣則在2025年進入超高齡社會，面臨高齡化與少子化導致勞動力減少、而人口集中都市，城市巨大化引發環境議題待解。

「工研院召開「2030技術策略與藍圖」論壇，是很有意義的活動。」行政院副院長沈榮津表示，過去規畫願景時，多半都在各自的範疇領域裡談，此次工研院舉辦「2030技術策略與藍圖」，是以跨領域的應用，思考未來十年技術的發展，以及衍生的應用，「這是非常有意義的事。」

沈榮津表示，過去這一年，疫情帶給全球相當大的挑戰，感謝國人合作配合防疫，產業界緊急應變得宜，讓臺灣經濟維持榮景，今年第三季GDP仍有3.3％的成長，而美中貿易戰、科技戰，政府也啟動臺商回臺、根留臺灣與中小企業投資，至今累計1.1兆元的投資，帶動9萬5,000個就業機會，讓廠商將高階產品移回臺灣生產。

台泥董事長張安平（左一起）、智融集團創辦人暨智榮基金會董事長施振榮、工研院院長劉文雄、臺大醫學院名譽教授李源德、遠傳電信總經理井琪出席「2030技術策略與藍圖論壇」。圖／工研院提供

沈榮津指出，政府未來推動的重點包括下列幾項，首先是先進的半導體製程製造中心，臺灣半導體產值達2.6兆元，未來2奈米以下的先進製程，所帶動的投資都是上兆；第二是高科技製造中心，最近國際大廠紛紛到臺灣來成立研發中心，臺灣也利用這一波，啟動了A+計畫，希望讓先進大廠帶入AI人工智慧、5G等前瞻技術帶進來，與國內產業一起做作技術研發；第三是要做綠能發展中心，未來國際品牌大廠會要求供應鏈在生產過程中，需使用綠電，我們幫廠商超前部署，滿足企業綠電的需求；第四是車輛電動化，讓我們的企業能夠升級轉型，面對環境的挑戰。

工研院董事長李世光表示，科技研發的超前部署，不僅攸關產業競爭力，更與國家安全、全民福祉息息相關。近年的美中科技戰，科技成為國與國對抗的武器，越能掌握自有技術，越不受科技戰影響；2020年肺炎疫情襲來，各國競相投入快篩、藥物與疫苗的研發，越早有成果，就越能保全國家與國民的安全，唯有掌握自身科技發展的優勢，走出自己的路，臺灣的科技發展才不會受制於人。

李世光表示，工研院超前部署，擬定「2030技術策略與藍圖」，以宏觀的角度，引進跨領域、跨單位的研發能量，期待對臺灣產業、科技產業帶來最大的效益。

工研院院長劉文雄指出，未來十年新興科技會帶來新的產業機會，產業必須及早洞悉趨勢，迎接後疫時代新常態。過去臺灣製造業多屬產品思維，以發展製造能力，精進生產效率為主要目的；疫後全球化被重新定義，企業應發揮臺灣的智慧價值，運用科技力為知識加值。工研院做為臺灣產業科技的先行者，勾勒出2030年的生活情境，以解決問題為導向，理解未來的需求，解析科技發展趨勢，聚焦在「智慧生活」、「健康樂活」與「永續環境」三大應用領域，並據此探索支持三大應用領域發展的智慧化致能技術，研擬「2030技術策略與藍圖」。期待未來能攜手產、官、學、研的力量，突破產業框架，發揮臺灣的智慧價值，搶先布局未來所需的競爭力。

在智慧生活的應用及契機面向上，智融集團創辦人暨智榮基金會董事長施振榮認為，面對疫後的新常態，臺灣應以智慧科技打造幸福生活，讓臺灣成為世界的「創新矽島」（Si-nnovation），並打造臺灣成為「東方矽文明」（Si-vilization）的發祥地，以華人的優質生活為目標，將創新應用的產品與服務國際化，與西方雙融，為人類文明做出更多貢獻。

針對健康樂活的願景部分，臺大醫學院名譽教授李源德看好未來醫療產業發展，因應人口老化之醫療型態，生物醫學科技長足進展，維護細胞生機及減緩器官失能等精準醫學，乃當今醫療發展重點。結合資通訊基礎、人工智慧技術，發展先進有效的醫療照護，讓人人享有健康樂活人生，將是臺灣努力的方向。

在永續環境的發展議題上，台水董事長張安平呼籲，未來科技發展不能只偏重效率。人類文明在21世紀極盛時，只尊重效率而忘記人本，開始走向衰弱，環境破敗，疫病籠罩。未來科技發展必須尊重自然，回歸人本，群策群力，才能發展未來。

遠傳電信總經理井琪也為企業如何運用智慧化致能技術，把握未來新機遇、加快智慧企業提出建議。她認為4G改變生活而5G 將改變社會。5G具備超大行動寬頻、超低延遲、海量連結這三大特性，同時運用「大人物」雲端技術（大數據、AI人工智慧與物聯網），讓各式創新應用場景發展有無限的可能。5G不再只是限縮在智慧型手機與筆記型電腦的連網，而能真正改變各行各業的遊戲規則，並與企業夥伴共同推動產業升級與拓展藍海商機。

此次論壇現場也展示工研院「智慧生活」、「健康樂活」、「永續環境」與「智慧化致能技術」等四大應用領域之11項創新技術，包括：「高負載高續航力商用無人機」、「智慧手機虛擬化技術」、「iRoadSafe智慧道路安全警示系統」、「仿生多突狀磁珠製備技術」、「智能化手持式超音波」、「慢性傷口智慧照護」、「亞熱帶綠能建築技術研發測試平台」、「染料敏化電池電動窗簾」、「高能量及高安全樹脂固態電池」、「5G 獨立組網式基站技術」、「智慧物聯網關鍵記憶體技術」等，展現臺灣創新科技應用的深厚實力。