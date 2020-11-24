桃園客家諮詢大會 為客家文化提供交流平台

桃園市客家事務局於24日舉辦「桃園市客家諮詢委員會第二屆第二次大會」，邀集一百多位委員就客家事務相互交流討論，以推動本市客家事務與文化傳承。各委員對於客家議題及建議均非常積極參與討論並踴躍發言，希望能為客家文化推廣貢獻更多心力；而市府也希望透過客家諮詢委員會建立客家事務溝通平台，藉此多面向了解桃園市目前推動客家事務方面的成效與面臨的困境。此外，現場並安排「桃園市土牛溝文化景觀廊帶客家生活環境資源調查」、「三七圳、八本簿調查研究」成果發表會，讓與會人士了解土牛溝、三七圳及八本簿輪祀之歷史沿革及未來展望。

客家事務局代理局長戴興達表示，這次大會首度結合本年度完成的2項調查計畫，辦理成果發表會，希望透過諮詢委員的指教給予客家事務局未來推廣客家文化的建議與參考。圖／桃園市政府客家事務局提供

桃園市長鄭文燦出席致詞時指出，這次大會有來自學術界、藝文界、產業界及關心客家公共事務的的專家學者、社會賢達及意見領袖共襄盛舉，希望委員的寶貴意見可以讓桃園客家文化的發展更加蓬勃。此外，桃園市擁有90萬客家人口，是全台灣客家族群最多的城市，而且作為客家第一庄，客家語言、文化的保存與推動刻不容緩，市府積極爭取中央客家委員會的各項補助，持續配合浪漫台三線及地方創生的國家政策，積極營造桃園市具客家文化特色聚落，以推動在地特色產業及凝聚民眾認同情感，促進地方發展，吸引青年返鄉。在語言傳承推廣方面，更連續2年拿下全國評比優等獎，客家文化在桃園的扎根、茁壯有目共睹。

透過此次發表會讓與會人士了解土牛溝、三七圳及八本簿輪祀之歷史沿革及未來展望。圖／桃園市政府客家事務局提供

客家事務局代理局長戴興達表示，這次大會首度結合本年度完成的2項調查計畫，辦理成果發表會，希望透過諮詢委員的指教給予客家事務局未來推廣客家文化的建議與參考。而目前語言傳承、文化發揚、客庄創生、青年參與、多元融合、國際交流，是桃園客家文化最重要的課題，也希望可以藉這次大會找到未來客家發展的新方向。