三聯南頻電信「新型態直播電商媒合平台」　搶攻後疫情時代龐大商機

特二類電信服務供應商三聯南頻電信，以打造未來電信科技生活新型態為職志，透過電信、多媒體及物聯網，建構電子商城、居家智能及安防產業，以網路直播方式與國際大廠合作，成立的「新型態直播電商媒合平台」，搶攻後疫情時代電子商務的龐大商機。

台灣區電信工程公會創會理事長陳景松（右起）、顧問團召集人暨三聯南頻電信主席徐少東、NCC中區監理處簡任技正韓振華、立法院副院長蔡其昌、台灣區電信工程公會理事長李金池、工業局電子資訊組組長林俊秀、台灣區電信工程公會召集人張文信、常務理事黃仁宏等貴賓合影。圖／業者提供

日前，台灣區電信工程公會日前在台中福容大飯店舉行「2020 電信公會全國自強活動暨 AI 資通訊、安控智能應用展覽會」，共有來自全國六大區1500多位會員參加，展出最新資安、安控、電信、AIoT、防疫科技相關產品、設備及解決方案，堪稱電信產業年度盛會。其中，特二類電信服務供應商－三聯南頻電信的「新型態直播電商媒合平台」在現場以直播方式進行抽獎，攤位前現場擠滿人潮，民眾都低頭滑手機進行登錄，體驗過去傳統電信無法做到的即時互動與分享。

三聯南頻電信「新型態直播電商媒合平台」在會場引起熱烈迴響。圖／業者提供

身兼電信公會顧問團召集人，也是三聯南頻電信主席徐少東表示，本次「2020 電信公會全國自強活動暨 AI 資通訊、安控智能應用展覽會」活動特邀資安、安控、電信、AIoT、防疫科技等會員業者參展，提供技術交流平台。

徐少東說，因應後疫情時代來臨，除了既有業務外，三聯南頻電信再新成立「新型態直播電商媒合平台」，全力搶攻電子商務龐大商機。