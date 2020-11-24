11月23日至30日 6間咖啡館推出秘魯精品咖啡

秘魯駐台北商務辦事處從11月23日至30日舉辦袐魯咖啡週活動，歡迎大家到6間與該處合作的咖啡館體驗秘魯精品咖啡的獨特風味。此活動的目的是向台灣消費者介紹極具特色的秘魯精品咖啡，希望藉由不同層次而細緻的享受，認識秘魯極具特色而迷人的咖啡。

秘魯駐台北商務辦事處也希望為生產秘魯咖啡的相關農民和工人提供一條產銷的管道，尤其當前面對Covid-19的困難時期，秘魯的咖啡農工正經歷因為疫情帶來的嚴峻考驗。該處期望透過此次秘魯咖啡週的促銷活動，來幫助秘魯咖啡農工推廣咖啡，以及超可愛的手作羊駝娃娃和其他極具印加特色的手工藝品，讓台灣消費者認識更多更好的秘魯文化。

為了讓參與者有一個難忘而有趣的體驗，該處設計一款好玩的遊戲，只要一次消費秘魯咖啡四百元(含)以上，就得到一次玩轉輪盤遊戲而有機會獲得獎品。此次與該處合作的咖啡館地點包括：Rufous Coffee：大安區復興南路二段339號；Woolloomooloo：信義區信義路四段379號；Coffee Lover’s Planet by UCC：大安區敦化南路246號B1；GaBee Coffee : 松山區民生東路三段113巷21號；RAYCA Coffee：台北市中山區錦西街24號；YABOO COFFEE：(一店) 台北市大安區永康街41弄26及(二店) 大安區台北市麗水街10-1號一樓9巷。

活動網頁: https://www.facebook.com/events/783306428881790/?active_tab=discussion