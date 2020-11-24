冬滿盈春 花蓮經典小鎮逍遙遊

文／朱智偉 圖／花蓮趣

花蓮從南到北，有著截然不同的景觀，不論上山、下水、賞星、觀浪、健行、單車、登山，想的到可以從事的休閒活動，花蓮幾乎樣樣都有。《花蓮趣》季刊至今已發行至35期，本期將以低碳輕旅行的方式出發，帶領讀者騎乘單車在不同的經典小鎮中穿梭，感受東臺灣的舒暢快感。

花蓮縣長徐榛蔚表示，連綿的山巒，湛藍的海洋，花蓮就是如此美麗的地方，是不少人出門旅遊散心的首選，不僅擁有純淨的空氣、讓人靜心的風景、宛如桃花源般美好的意境、成為有機首都的衝勁以及蘇花改通車後，旅客來到花蓮將更為方便。冬季的花蓮還可以放鬆體會，在星空下、大自然裡聽著音樂、伴隨蟲鳴鳥叫泡溫泉，讓身心靈靜下來為明年充電再出發。

今年冬季就來到花蓮，用清新環保的方式，騎乘單車在花蓮的山清水秀中，踩出健康的每一步。

觀光處代理處長張志翔表示，本期〈封面故事〉就以田園風情、在地文化、客庄巡禮等主題，安排旅客細細體會花蓮在地風光及鄉村美景。而〈特別企劃〉單元則推薦，於12月31日重磅登場「太平洋觀光節跨年晚會」，今年首度徵選6組花蓮在地表演團體演出，壓軸則由亞洲天王任賢齊、玖壹壹陪大家一起倒數吶喊。

近期盛大舉行至12月20日的「2020花蓮太平洋溫泉季」活動也已展開，今年以「英雄美人‧雙泉奇浴」為主題，分別在瑞穗與安通兩大溫泉區建置特色光影展區。活動期間內於光復鄉、豐濱鄉、瑞穗鄉、萬榮鄉、富里鄉、卓溪鄉、玉里鎮等七個鄉鎮的合法旅宿業住宿並提供住宿發票、收據或網路平台收據等憑證登錄上傳相關資料，即可參加抽獎活動。此外，活動期間的每周五、六，晚上7點在「瑞祥溫泉公園」將有「暖暖音樂會」，歡迎大家一起來泡溫泉、賞花、聽音樂，讓你的冬季也身心暖暖、浪漫滿分。