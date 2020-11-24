希望、曙光、山居、禪行 史上最禪心 2021銅鑼聲波療癒 跨年祝願行

活動 引領人~明煖老師(施瑤煖)

風潮音樂/音樂心靈推廣協會資深講師

風潮音樂/銅鑼音療演奏家

唯愛場域覺式音樂共同創辦人

中華兩岸健康促進建築環境策進會-身心教育總監

中華國際音樂推廣協會-資深講師

國際生活的藝術淨化呼吸-資深講師

國際昆達里尼瑜珈老師

銅鑼頌缽音療師資培訓師

曾任:

中華科技大學-業師

逢甲大學心理輔導中心-身心健康紓壓導師訓練講師

*全國各大院校及企業團體-身心健康紓壓講師

*台灣第一位上小巨蛋演出的銅鑼頌缽聲波 演奏家

*福智基會心靈教育 2019年度 (第七屆) 論壇主講者之一

出版:

海洋森林銅鑼浴專輯

自然原力讀經系

自然原力-銅鑼演奏

活動 引領人 : 亞諾德老師

一.唯愛場域-覺式音樂藝術 聯合創辦人

二.中華國際音樂推廣協會 理事長

三.覺式手碟教學系統 創辦人

四.Handpan & 打擊樂演奏家

五.西藏頌缽自然音頻 共振引導師

潛意識印記程式解碼 首席療癒師

唯愛場域 ～覺式音樂藝術

一日一夜いちにちいちや

深度放鬆 睡眠 禪靜 精進禪食

今年我們選擇在一個禪靜的叢林裡歡渡跨年，迎接2021年的第一道曙光。

短暫的離開了都市的繁華與喧鬧，這裡只有簡樸與脫俗的「山居禪心」漫延在每一個角落；不用空調就能夠讓您呼吸乾淨清新的空氣，不用抬頭就能讓您欣賞星夜下的奇蹟，

今晚 2020最後一天的晚上,我們就在這裡睡上一宿,別擔心,徹夜輕柔的銅鑼聲伴隨著頌缽與手碟的交織音頻,將引領您進入最深層放鬆的睡眠之中,史上絕無僅有,值得一生來體驗一次~

華人銅鑼天后~明煖老師,將為這場殊勝的聚合,開啟{震天鑼響}~

在迎接2021來臨的倒數時刻,我們一同點燃{祈願心燈},領受上天最美好的祝福~

亞諾德老師的Handpan 覺式手碟,源自於天際的聲音,一起傳送最美好的祝福~

您只管放鬆,今晚就睡在這兒,安住在當下~

記得蓋上您舒適保暖的蓋毯,其餘的就交給{信任安在}吧~

這夜裡,音聲的照護從不間斷,自己可以親身領受~

聲音療法堪稱是最古老的身心療癒方法之一，除了頌鉢早已普遍被用來當做聲音治療的媒介之外，氣場更顯強大的銅鑼，敲擊出的聲音不但深具傳導性，透過金屬發出的聲波，更被視為具有按摩的效果。當銅鑼的聲音從外耳透過神經衝擊腦波、呼吸速率和心臟速率。聲音可以透過能量效應改變細胞功能，令生物系統得以穩定地發揮作用，讓心靈平靜，放鬆身體；更有助調節免疫系統，提昇睡眠品質。

天微亮,我們一同禪行到對面的山景,迎接2021第一道曙光~

沒錯~就是這個光

晨露 朝陽~如此清心

一趟心靈的洗滌之旅~

寧靜.薰心,~簡單地享用寺裡為我們準備的晨間禪食

不急著走吧~喝杯茶………..

「廣修禪寺」裡的「悅景軒」~充滿著禪茶美景,實為人間仙境……

禪茶後,約莫上午10;00,左右,您可以選擇繼續留下來享受這裡的寧靜空間,或是往下一個您已規劃好的旅程出發~一切安在隨喜…………………..

2021 史上最禪心~銅鑼聲波療癒 活動說明

一 這是一場超過12小時的聲波跨年的活動,我們選擇在汐止山上的{廣修禪寺}所提供的禪茶空間,這裡非常的禪靜,置身在山景雲海就是人間仙境.因緣的聚合促成了這場{史上最禪心}的跨年活動.

二.這次的活動由{唯愛場域 覺式音樂藝術}主辦,中華國際音樂推廣協會/廣修禪寺 聯合協辦

三.場地空間應為人間首選,名額有限,僅予有緣之人連結,名額額滿即截止報名,以維持活動品質.

四.活動流程

人員報到: 12/31 PM 18;00~21:00 (因活動場地位於汐止山區,故提前開放上山報到)

活動開始: 12/31 PM 22:00~24:00 跨年歡慶活動

聲波療癒: 01/01 AM 00:00~02:00 聲波SPA

深層睡眠: 01/01 AM 02:00~05:00 深層SPA

禪行迎光: 01/01 AM 05:00~07:00 禪行迎接2021第一道曙光

精進禪食: 01/01 AM 07:00~08:00 晨間禪食

悅景禪茶: 01/01 AM 08:00~10:00 領受祝福~茶與禪

圓滿祝福: 01/01 AM 10:00~ 史上最禪心~跨年活動圓滿~

自由活動~ 隨喜自在~

https://forms.gle/HFDykYUsaYnpDKydA