希望、曙光、山居、禪行 史上最禪心 2021銅鑼聲波療癒 跨年祝願行
活動 引領人~明煖老師(施瑤煖)
風潮音樂/音樂心靈推廣協會資深講師
風潮音樂/銅鑼音療演奏家
唯愛場域覺式音樂共同創辦人
中華兩岸健康促進建築環境策進會-身心教育總監
中華國際音樂推廣協會-資深講師
國際生活的藝術淨化呼吸-資深講師
國際昆達里尼瑜珈老師
銅鑼頌缽音療師資培訓師
曾任:
中華科技大學-業師
逢甲大學心理輔導中心-身心健康紓壓導師訓練講師
*全國各大院校及企業團體-身心健康紓壓講師
*台灣第一位上小巨蛋演出的銅鑼頌缽聲波 演奏家
*福智基會心靈教育 2019年度 (第七屆) 論壇主講者之一
出版:
海洋森林銅鑼浴專輯
自然原力讀經系
自然原力-銅鑼演奏
活動 引領人 : 亞諾德老師
一.唯愛場域-覺式音樂藝術 聯合創辦人
二.中華國際音樂推廣協會 理事長
三.覺式手碟教學系統 創辦人
四.Handpan & 打擊樂演奏家
五.西藏頌缽自然音頻 共振引導師
- 潛意識印記程式解碼 首席療癒師
- 唯愛場域 ～覺式音樂藝術
一日一夜いちにちいちや
深度放鬆 睡眠 禪靜 精進禪食
今年我們選擇在一個禪靜的叢林裡歡渡跨年，迎接2021年的第一道曙光。
短暫的離開了都市的繁華與喧鬧，這裡只有簡樸與脫俗的「山居禪心」漫延在每一個角落；不用空調就能夠讓您呼吸乾淨清新的空氣，不用抬頭就能讓您欣賞星夜下的奇蹟，
今晚 2020最後一天的晚上,我們就在這裡睡上一宿,別擔心,徹夜輕柔的銅鑼聲伴隨著頌缽與手碟的交織音頻,將引領您進入最深層放鬆的睡眠之中,史上絕無僅有,值得一生來體驗一次~
華人銅鑼天后~明煖老師,將為這場殊勝的聚合,開啟{震天鑼響}~
在迎接2021來臨的倒數時刻,我們一同點燃{祈願心燈},領受上天最美好的祝福~
亞諾德老師的Handpan 覺式手碟,源自於天際的聲音,一起傳送最美好的祝福~
您只管放鬆,今晚就睡在這兒,安住在當下~
記得蓋上您舒適保暖的蓋毯,其餘的就交給{信任安在}吧~
這夜裡,音聲的照護從不間斷,自己可以親身領受~
聲音療法堪稱是最古老的身心療癒方法之一，除了頌鉢早已普遍被用來當做聲音治療的媒介之外，氣場更顯強大的銅鑼，敲擊出的聲音不但深具傳導性，透過金屬發出的聲波，更被視為具有按摩的效果。當銅鑼的聲音從外耳透過神經衝擊腦波、呼吸速率和心臟速率。聲音可以透過能量效應改變細胞功能，令生物系統得以穩定地發揮作用，讓心靈平靜，放鬆身體；更有助調節免疫系統，提昇睡眠品質。
天微亮,我們一同禪行到對面的山景,迎接2021第一道曙光~
沒錯~就是這個光
晨露 朝陽~如此清心
一趟心靈的洗滌之旅~
寧靜.薰心,~簡單地享用寺裡為我們準備的晨間禪食
不急著走吧~喝杯茶………..
「廣修禪寺」裡的「悅景軒」~充滿著禪茶美景,實為人間仙境……
禪茶後,約莫上午10;00,左右,您可以選擇繼續留下來享受這裡的寧靜空間,或是往下一個您已規劃好的旅程出發~一切安在隨喜…………………..
2021 史上最禪心~銅鑼聲波療癒 活動說明
一 這是一場超過12小時的聲波跨年的活動,我們選擇在汐止山上的{廣修禪寺}所提供的禪茶空間,這裡非常的禪靜,置身在山景雲海就是人間仙境.因緣的聚合促成了這場{史上最禪心}的跨年活動.
二.這次的活動由{唯愛場域 覺式音樂藝術}主辦,中華國際音樂推廣協會/廣修禪寺 聯合協辦
三.場地空間應為人間首選,名額有限,僅予有緣之人連結,名額額滿即截止報名,以維持活動品質.
四.活動流程
人員報到: 12/31 PM 18;00~21:00 (因活動場地位於汐止山區,故提前開放上山報到)
活動開始: 12/31 PM 22:00~24:00 跨年歡慶活動
聲波療癒: 01/01 AM 00:00~02:00 聲波SPA
深層睡眠: 01/01 AM 02:00~05:00 深層SPA
禪行迎光: 01/01 AM 05:00~07:00 禪行迎接2021第一道曙光
精進禪食: 01/01 AM 07:00~08:00 晨間禪食
悅景禪茶: 01/01 AM 08:00~10:00 領受祝福~茶與禪
圓滿祝福: 01/01 AM 10:00~ 史上最禪心~跨年活動圓滿~
自由活動~ 隨喜自在~
https://forms.gle/HFDykYUsaYnpDKydA