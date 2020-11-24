千里姻緣一線牽，彰化和美晨光幼兒園，四年同窗不相熟，十年修得共枕眠！30年深根幼兒教育覓良緣！

彰化和美晨光幼兒園園長黃秀森：「那一大片的草地，我們很用心的灌溉，施肥還有灑水，那你知道它要做甚麼嗎？最主要就是要讓小朋友在那上面奔跑，在那裡玩遊戲，在那裡探索。探索跟觀察，對一個小孩子的人格養成，品格教育，是非常重要的。」

30年來，黃秀森貫徹理念，透過課程內容，包括美勞、體能、音樂等多面向串連，為孩子品格奠定基礎。而坐落在彰化縣和美鎮的這所幼兒園，占地1000多坪，在當地具有深厚資歷，黃秀森獨特的教學方式，讓孩子愛上上學，也讓家長看到孩子的成長。

家長感受到「傳承的人情味」，正是黃秀森多年來不變的堅持。其實，會創辦幼兒園，黃秀森的公公扮演關鍵角色。民國75年黃秀森生下大兒子，因孩子不好帶等種種原因，當時黃秀森的公公跟她說，不然自己辦一所學校，讓孩子跟子孫都可以享受到家人般的照顧，更捐出土地，讓黃秀森興建幼兒園。

在黃秀森用心努力的經營下，幼兒園經營的有聲有色，更獲得多項獎項，最讓黃秀森引以為傲的，是教育安全方面年年榮獲績優。

幼兒園負責人 洪勝峰：「我有看到一幕比較深刻的是，阿公他有一次是，他親自到門口這裡哭著，求媽媽說不要把幼兒園關掉，這一幕我有看到，所以那一幕，其實也有深深的在我的心裡面，就有震撼到我。」

現任幼兒園負責人的洪勝峰，是黃秀森的大兒子，自大學時期，就開始在幼兒園幫忙，談起這段回憶，更加深他願意接班的意願，並著手改善教室、提供親子共讀環境等，為幼兒園增添新氣息，也是在這個時候遇到今天的新娘子，讀書時期相看兩不厭，但是也沒有火花，隔著中央山脈，391公里的距離，就這樣十年整整十年！畢業後的洪勝峰不忘飲水思源，接手這間為自己創辦的幼兒園，作為母親的黃秀森，內心充滿無法言語的感動，30年來，黃秀森堅持公公「植福田」的精神，如今延續傳承，繼續帶給和美鎮的孩子們，健康歡樂的學習旅程，也因為如此新娘魏郁芸的妹妹的兒子當然選擇最好的晨光幼兒園就讀，一個偶然的機會，2個同學見面，頓時天雷勾動地火，晨光幼兒園成就今天這一對良緣！

正所謂積善之家有餘慶，洪永吉、黃秀森賢伉儷，行善積德、濟弱扶傾向來不落人後，此次大公子洪勝峰娶得賢淑嬌妻魏郁芸小姐，全家人欣喜之際，擔任和美義勇消防分隊顧問團團長的洪永吉先生，非常肯定打火兄弟們的辛勞付出，家逢喜事特地捐贈30000元禮金肯定和美義消為地方的防護與保障。