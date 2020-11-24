臺北後疫情時代「智慧新生態、健康新時代」論壇 重塑智慧健康新樣貌，共同面對疫後改變

COVID-19疫情肆虐，除了對全球經濟造成衝擊，各國醫療體系亦面臨嚴峻挑戰，為此，臺北市政府衛生局於(11/23)日假文華東方酒店舉辦「智慧新生態、健康新時代」論壇，邀請產官研專家與民間業者共同討論後疫情時代疫苗產業、快速篩檢工具與通訊診療等大眾關切之議題，活動同時開放線上直播，吸引民眾觀看，讓議題擴散發酵。

臺北市長柯文哲致詞表示，COVID-19發生迄今快一年，全球疫情持續拉緊報，臺灣因17年前SARS的慘痛教訓，在防疫期間感染管制與通報系統均大幅進步，加上嚴格的邊境管制，民眾素質高且有良好配合度，臺北市因應疫情也推出許多創新措施，如防疫旅館、防疫計程車、安心檢疫所、口罩自動販賣機等，疫情控制得相當成功，但還是不能忽視，「與疫情共存」將成為新常態的生活模式，社會大眾必須要有所準備。

臺北市政府柯文哲市長出席論壇表示，民間與政府合作的公私協力模式亦是未來重要的合作方式。圖／業者提供

臺北市政府衛生局黃世傑局長致詞指出，疫情對人們生活影響大，大家都不能出國，因而產生「無接觸」的經濟與醫療，以通訊診療來說，目前各國作法不太一樣，國內則有法規上的限制，無論如何將是未來趨勢，值得持續關注。

第一場「疫苗產業之發展」由社團法人臺灣感染管制學會理事長張峰義進行專題演講，隨後與國光生物科技總經理留忠正共同討論疫苗研發相關議題，大眾關注購買國際疫苗的進度，張峰義認為公私協力對疫苗產業發展相當重要，公部門具領航的公共責任，私部門要有效率、追求利潤，雙方建立夥伴關係。有關本土疫苗的研發進度，留忠正指出，臺灣因開發疫苗經驗較少，所以包括法規、醫院臨床執行都比較謹慎，國內生產疫苗希望年底前可順利進入第二期臨床試驗。

臺北市政府衛生局黃世傑局長指出，疫情對人們生活影響大，因而產生「無接觸」的經濟與醫療，將是未來趨勢，值得持續關注。圖／業者提供

第二場「快速篩檢／檢驗工具之應用」，由財團法人生物技術開發中心執行長吳忠勳進行專題演講，隨後與台康生技營運長暨製造總監張志榮對談時，兩人認為「公私協力」是因應疫情推廣檢驗工具的理想方式，以國內為例，中研院提供抗體，慈濟大學研發出抗體快篩檢驗試劑，3天就取得印尼銷售許可，50萬劑出口銷售；韓國也有類似情形，疫情爆發後政府啟動緊急使用授權(EUA)，提供檢體給檢驗業者，2週內即完成檢測試劑產品開發，快速核准產品上市且外銷，帶動出口營收大幅成長，顯示公部門與民間通力合作是未來趨勢。

第三場「通訊診療之發展」，臺北市立聯合醫院總院長黃勝堅進行專題演講時表示，今(109)年3月至11月臺北市居家隔離與檢疫者實施通訊診療達260人，確實降低到醫院就醫的機會，但仍需要累積更多經驗，在法規、醫療科技及民眾信任等層面多方配合。衛生福利部常務次長石崇良指出，過去醫病雙方對通訊診療均有疑慮，但在疫情期間，可看出民眾接受度提高，然醫師接受度提升不多，未來仍有障礙待克服；研華科技智能服務事業群副總經理江明志則認為，通訊診療還需有專業硬體設備的配合，國內醫療院所仍缺乏視訊系統平台實體對接，是未來資通訊廠商需努力的方向。

論壇尾聲，柯文哲市長針對三項討論主題表示意見，各方關心國產疫苗發展，他認為臺灣本土病患少，進行人體試驗較為困難，不見得要從頭做到尾，可考慮第一期臨床試驗完成後販售給國際大廠；民間與政府合作的公私協力模式亦是未來重要的合作方式；此外，臺灣因防疫成功，數位轉型反而不夠快速，不過危機就是轉機，入境者不論是住防疫旅館或居家檢疫，隔離期間難免有感冒病痛，可考慮利用此一機會發展通訊診療，建立更完善的遠距看診模式。