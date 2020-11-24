愛地球‧上海商銀彩繪石門公益旅遊

系列活動持續加強宣導環保意識及生態保育的觀念

上海商業儲蓄銀行（5876）一向重視ESG，關心環境保護並積極履行企業社會責任，近三年來與上海商業儲蓄銀行文教基金會合作連續於北、中、南各地區舉辦淨山、淨攤、宣導友善耕種及環保救地球等「愛地球環保系列活動」， 11月21日結合新生活社會福利發展促進會、上海商銀愛心志工及上海商銀關係企業台灣中國旅行社員工，共同舉辦「愛地球－彩繪石門公益活動」。

此次活動上海商銀動員200多名員工及眷屬一同參加，再次與新生活促進會一同舉辦彩繪石門公益活動，本次選定北海岸熱門風景區老梅綠石槽生態觀賞區的停車場進行美化彩繪活動，除了宣導環境保護的重要性，同時也協助美化社區；新生活促進會於活動中安排了多位珍媽在現場教導大家製作芋圓並推廣愛物惜物的觀念，所製作的芋圓也捐出了一半交由協會煮成甜湯分送當地弱勢族群，當天出席的珍媽們也能獲得薪資，提供珍媽工作機會。這次公益活動對員工年幼子女也是良好的示範教育，並且可以兼賞北海岸風光美景，一舉數得。

上海商業儲蓄銀行文教基金會秘書長周慶雄表示，這次在老梅綠石槽生態觀賞區進行彩繪活動非常有意義，老梅綠石槽是火山岩，適合海藻類附著生長，海藻死去後，殘骸會變成一層薄薄的石灰質，新的藻類就會在上面繼續附著生長，慢慢地堆疊出美麗的藻礁，也正因為整個海岸溝槽上面會附滿海藻，形成一條又一條海藻石槽，把整個海岸染成鮮綠的顏色，放眼望去，綠意盎然，是台灣少見的特殊景觀，每年到了3至5月的時候，常常吸引許多攝影愛好者或遊客來此拍照觀賞，這樣美麗的景觀希望大家能夠共同維護，除了別踩踏石槽破壞生態，也呼籲民眾推動環保要從自身做起，觀賞美景時垃圾不落地，未來上海商業儲蓄銀行也將會持續與上海商銀文教基金會共同舉辦「愛地球環保系列活動」，持續加強宣導環保意識以及生態保育的觀念，減少環境的污染，為台灣美麗的海洋及山林盡一分心力。