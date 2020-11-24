日益能源高鐵BOT案榮獲兩座工程品質金質獎

2020城市工程品質金質獎，頒獎典禮於11月20日在高雄漢來大飯店舉行，藉由城市工程金質獎的評選，為大眾選出工程品質優良的案例，並鼓勵為提升施工品質努力的工程界菁英。日益能源科技以精湛的施工品質，在本屆太陽光電組奪下兩座金質獎肯定；分別是高雄岡山捷運特區小樽婚宴會館太陽光電系統，與台中烏日高鐵特區臻愛花園飯店太陽光電系統。

日益能源科技執行長畢婉蘋表示，建置太陽能光電電站是一個長達20年的投資，其中工程品質最為關鍵。以現有的結構基礎為考量，要做到抗16級以上陣風、不損害原有屋頂且確保無漏水疑慮，在施工方式上具有挑戰性。日益能源在全國許多場域具有無接縫浪板施工的成功經驗，並採用無火施工去因應不同的案場類型，每個案場皆以「嚴謹設計規劃、完整工程管理、最佳發電量表現、品質安全第一」四大主軸為工程基礎。

城市工程品質金質獎金質獎是由高雄市建築師公會主辦，並透過結構技師公會、建築技師公會、太陽光電系統公會之三大公會專業評審嚴選出來的優秀品質肯定。日益能源在此次的嚴謹考核及檢驗下榮獲佳績，用同理心將每個案場做到精細品質、穩定獲益的雙贏。

日益能源科技金質獎案例，高雄岡山捷運特區－小樽日式料理 婚宴會館 ，目前已成為高雄最大綠色婚宴會館。 圖／日益能源提供

榮獲工程品質金質獎之一，位於高雄岡山捷運特區的婚宴會館－小樽日式料理，目前已成為高雄最大綠色婚宴會館，預估20年可達到585萬度的發電量，約可供應1,610戶家庭一年電力使用。而另一獲獎案場為位於台中烏日高鐵特區的－臻愛花園飯店，同時也是全台灣最大的綠色婚宴花園飯店，預估20年可達到2,067萬度發電量，約可供應5,686戶家庭一年電力使用。日益能源科技這兩件各具代表性的綠能建築工程，將為台灣在國際上帶來創新綠色能源經濟、促進環境永續發展的表率。

日益能源科技金質獎案例，台中烏日高鐵特區－臻愛花園飯店，同時也是全台最大的綠色婚宴花園飯店。圖／日益能源提供

關於日益能源科技

專業綠能系統整合商，累積多年太陽能原料產業經驗， 除供應太陽能矽原料予國際大廠並與國內外太陽能上下游廠商合作外，更致力於配合政府推廣陽光屋頂， 發展成為一家綠色能源創新企業。代理經銷歐洲及全球第一大品牌REC集團高效模組及SMA集團TIGO智能優化器及子公司AISWEI高效逆變器，為客戶提供太陽能案場設計規劃、施工建置到電場管理維運的優質服務。 並為客戶提供全球最高品質、價格實在的高效能太陽能發電系統。