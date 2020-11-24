深耕嘉義26載 康和證券重裝新開幕

康和證券深耕嘉義26年，嘉義分公司11月23日重新裝潢盛大開幕，提供客戶更優質的投資環境，嘉義市長黃敏惠應邀出席。黃敏惠肯定康和證券為繁榮地方所做的努力，也重申推動嘉義市「經濟5+1」的決心，期望將來嘉義能夠以經濟力來升格，成為台灣西部消費的新都心。

黃敏惠表示，嘉義是一座有歷史、有感情、有故事的城市，更是阿里山下最閃亮的珍珠城市。而康和證券在嘉義也在地經營了26年，見證了嘉義市的成長與起飛，跟著嘉義大步前進。現在嘉義市正透過經濟5+1，加速進行觀光行銷、產業創新、青年磁吸、運動健康及人才培育，打造優質產業發展環境，除了邀集嘉義百大品牌一起拚經濟，亦希望加強吸引大型產業投資，帶動地方創生契機，攜手打造最幸福的城市。

康和證券持續優化營業據點，提供投資人更舒適的理財環境，嘉義分公司11月23日重金裝潢全新開幕。康和證券嘉義分公司位於嘉義市東西向重要道路之一的興業西路上，全新設計的格局以紅色牆面、純白櫃檯的大器設計，徹底顛覆了外界對於金融機構的既定印象。康和證券表示，未來除了繼續落實在地精緻服務之外，更將善用科技的創新變革，提供投資人最全方位的金融理財服務。

康和證券總經理邱榮澄表示，今年適逢康和成立滿30週年，而康和證券這幾年漸漸確立了自己獨特的風格。邱榮澄強調，康和證券沒有金控背景，依靠資源整合與超前布署，積極迎接大環境的諸多變化及挑戰，除了在資訊科技的領域進行布局，亦在產品與服務持續創新。今年台灣股市有兩項重大新制「逐筆交易」及「盤中零股交易」推出，康和證券在新制度推出之前，就讓客戶提前體驗，這正是康和最近幾年深耕金融科技所展現的成果。 此外，康和證券推出雲端策略選股及大數據選股，以「線上交易，線下體驗」的理念，服務初次接觸、不知如何選股的投資人。而超快速的《飆賺下單系統》更是業界首創，利用友善的人機界面，縮短三分之二的交易時間，滿足客戶對於下單速度的高度需求。康和秉持以客戶需求為導向的證券服務，讓每位客戶的需求都能得到全面的支持，透過公司在資訊技術及硬體設備不斷的提升下，讓客戶從康和的服務中獲得VIP級的尊榮與滿足，未來康和將以更智慧化的快速數位服務，提供以客戶為中心的優質證券金融服務。