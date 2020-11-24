林岱樺重視磁磚進口政策及國際貿易

邀集產官達成多項結論

面對進口磁磚業者反對政府對印度、越南、馬來西亞及印尼產製進口之陶瓷面磚課徵反傾銷稅的憂心，林岱樺立委昨天繼11月4日舉辦台灣瓷磚反傾銷調查展開座談會後，再度邀集業者與政府相關機關代表面對面進行第二場座談，期藉產、官雙方一起進行意見交流尋求共識，並避免與4個東南亞國家引起磁磚貿易戰。

政府相關單位主管一起參加交流。圖/傅秉祥

昨(23)日同樣於台北設計建材中心舉辦的第二場座談會主軸定為「台灣磁磚反傾銷暨陶瓷面磚商品標示基準，海關查驗比例之陳情交流會」，林岱樺立委邀集經濟部商業司、經濟部工業局、經濟部貿易調查委員會、財政部關務署、標準檢驗局..等相關機關代表參加，其中經濟部商業司李鎂司長更親自到場參加以示對林立委召開此交流會之重視，產官雙今天討論的議題包括:(一)為因應滾壓陶瓷面磚新設備新技術新趨勢，建請修正陶瓷面磚商品標示基準部份條文，會中做成結論包括:(1)請經濟部商業司近期內邀請相關公協會及行政部門等進行修正意見的討論，如有共識後續循法規作業程序辦理。(2)台灣磁磚發展協會提出陶瓷面磚商品標示基準第四點第三款修正為「（三）前款之標示，厚度六點五毫米以下且面積六千四百平方公分以上之陶瓷面磚，或背面以玻璃纖維網為基材之陶瓷面磚，得以雷射打印、噴墨印、蓋印或網印等不易塗改之方式為之。」，將其中的「厚度六點五毫米以下」刪除。

以進口磁磚為主的業者於會中陳述。

磁磚業者向政府主管機關代表說明東南亞磁磚的高品質與烙印標示。圖/傅秉祥

議題(二):反對瓷磚反傾銷，請停止調查，適時結案，針對此議題做成的結論為:經濟部貿易調查委員會表示目前正在進行調查，預估2020/12/27週日完成產業損害初歩調查，如成立，後續將交由關務署及貿調會分別續行傾銷及損害之調查，如任何一階段認定不成立則予以結案。此外，就2020/11/30週一所舉行的聽證會，會給到場正反方充份陳述意見之機會，另外本件申請調查反傾銷之陳情人所檢附之陳情書均有公開，如對於內容有意見，歡迎陳述。故建請本案陳情之公協會與利害關係人針對傾銷案理由及證據提供給政府單位作為參考。

議題(三):建請降低合法進口瓷磚海關查驗比例，做成的結論包括:(1)財政部關務署向來持續推動優質企業之認證，獲得認證之優質企業有快速通關之利益，請廠商按照「優質企業認證及管理辦法」之標準向海關申請，以加速通關。(2)為業者通關便利及節省不必要之支出，請關務署於近期內二週內(2020/12/11週五前)邀各關區(基隆關、台北關、台中關、高雄關)代表於關務署內，舉辦以上之申辦說明會。

(3)建請台灣區磁磚發展協會彙整，協助業者向各關區完成優質企業認定之申請程序，請關務署以專案方式督導各關區儘快完成優質廠商認證程序。(4)請財政部關務署對進口磁磚產品屬性(例如磁磚或人造石認定)通關有爭議時，應會同有關機關及磁磚有關團體、法人等共同認定。

另由於經濟部貿易調查委員會接獲本土磁磚業者提出的本土磁磚受東南亞4國傾銷案的損害調查，自接獲起算60天內要核判，如損害成立則續走流程，若核判不成立則駁回此案並結案，為此經濟部調查委員會，將續於11月30日假台北國際會議中心舉辦聽證會，邀請本土磁磚業者與進口磁磚業者面對面進行意見交流，林立委也敦促在場的政府相關機關代表與參加的業者，屆時再一起進行聽證會討論。