2020金點設計展「ZONE」 11月24日台灣設計館盛大開展

2020金點設計展於台北松山文創園區的台灣設計館開展囉！精選今（109）年度金點設計獎表現優異之作品，以「ZONE」為主題，展現疫情年代的設計新生活。展期自今年11月24日至明（110）年2月28日止。

經濟部工業局11月23日舉辦展前記者會，工業局局長呂正華、台灣設計研究院院長張基義、Bito甲蟲創意總監劉耕名、策展團隊山陽山陰皆親臨現場，與參展業者及設計師共同為展覽揭開序幕，期待民眾前往台灣設計館參觀，認識來自台灣及世界各地的好設計。

為推廣台灣優質設計，並帶動產業重視設計的價值，經濟部工業局自103年起推動「金點設計獎」國際化，表彰全球優秀之設計師與業者，今年並精選其中131件優秀作品展出，展覽由設計師莊皓擔綱視覺設計，邀請新銳策展團隊「山陽山陰」操刀，以「ZONE」為展覽主題，傳達出全球COVID-19疫情影響，改變人們的空間區域、社會關係，但也是一個重新思考產業運作、個體與世界溝通的機會，希望大家超越空間的限制，發揮想像力、創造力之極限，進而發展出新的生活方式。

工業局呂正華局長與設研院張基義院長參與設計作品導覽。圖╱業者提供

今年參展作品百花齊放，共展示百餘件優秀的標章作品，來自台灣、美國、中國大陸、香港、印尼、波蘭、瑞士、泰國、印度等地。其中不少台灣品牌表現突出，創新設計令人矚目，如金點設計獎標章作品「ROG Zephyrus Duo 15」，是華碩電腦專為遊戲玩家和創作者打造的筆電產品，以突破性雙螢幕設計，帶來更高效能的使用體驗。納智捷汽車開發設計的「Luxgen URX 5+1-Universal Design」，是針對高齡化社會需求打造的SUV家用福址車，其搭載的專利輪椅快扣裝置與友善乘坐空間，讓輪椅乘客上下車更快速安全。本次展出的國外產品也同樣精彩，如泰國設計品牌GREEN DOT BLUE的「ARTWORK TOMii」，背包主體採用100%回收保特瓶製成的環保毛氈，可再回收利用，運用設計實踐環保永續目標。

「2020金點設計展-ZONE」展期自109年11月24日起至110年2月28日止，邀請民眾重新凝聚專注力，從精彩作品中閱讀設計者留下的思考軌跡，觀看他們如何透過不斷探索與嘗試，進而創造設計新日常。此外，金點設計獎頒獎典禮將於12月11日登場，屆時將揭曉象徵最高榮譽的「年度最佳設計獎」，典禮實況將在官方臉書同步直播，最新消息請鎖定金點設計獎官網（www.goldenpin.org.tw ）。