358漆彈中心推出全民國防運動　2月28日前邀請民眾熱烈響應

358漆彈中心於即日起至110年2月28日止推出「全民國防運動」，號召全體國民熱烈響應！只要民眾報名內湖場漆彈專案行程～358漆彈中心Google評論留言－全民國防就來358漆彈中心，即可加碼送50發彈藥。

358漆彈中心表示，換上迷彩服，體驗軍旅大頭兵生涯，拿起槍，打一場痛快的漆彈對戰，感受持槍掃射，躲藏冒險的快感吧！除了漆彈，這裡還有多項體驗活動，如國外引進弓箭對戰，透過跑、閃、藏、射，考驗民眾的臨場反應，如何能最快的計算拋物線及上弓，並在對手還沒準備好時給予痛快一擊，且訓練膽識和培養運動能力。

投擲煙霧彈掩護隊友。圖／358漆彈中心提供

每項活動開始前，現場皆安排專業教練為所有參加者進行相關遊戲規則與講解安全規定，並在教練指導下，於不同的戰場，穿著相關配備及護具，進行每一場不同任務與主題活動。此外，園區內附有烤肉區、室內綜合教室、用餐區，讓所有遊客都能玩得盡興、吃得開心。

358漆彈中心曾舉辦過千場以上的大小型活動，由經驗豐富的活動規畫人員按照遊客的預算與不同需求作客製化行程安排，還提供專業教練指導與親切服務，讓辦活動的工作人員感到安心，遊客也玩的開心，因此358漆彈中心是品質的保證。

堪稱全台第一的358漆彈中心座落於台北市內湖區鄉村農場，距離市區僅10分鐘車程，創立至今受到政府機關、軍警單位、公司行號與學校社團的支持與喜愛。

358漆彈中心電話：(02)8260-2358、地址：台北市內湖區大湖街206號（鄉村農場內）或查詢網址：www.358pc.com.tw