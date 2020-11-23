興聯牧場推廣「無抗養殖」方式　並推出石虎蛋做公益

台灣國際食材展日前圓滿落幕，興聯農業科技打造的「興聯牧場」推廣「無抗養殖」方式經營畜牧場，且攜手農委會特生中心推出友善農產品「石虎蛋」，以「買雞蛋做公益」為號召，銷售一盒雞蛋即贊助特生中心2元，讓消費者購買雞蛋時亦能共同守護保育石虎工作。

為關心民眾的健康，興聯牧場顛覆預防性投藥觀念，透過人道、科學飼養方式，獨創研發含有20餘種中草藥配方添加於飼料中，採用食補方式讓雞吃出健康，增強雞隻面對氣候、各種細菌及病害抵抗力，以人道的低密度平面飼養，仿照自然環境提供棲架，大幅降低環境污染產生患病機率。

興聯牧場創辦人劉學銀表示，1990年曾由於使用不當疫苗飼養雞隻而造成大量死亡並損失400萬元，這個打擊讓他開始研究正確飼養雞隻方法，並一股腦兒投入「無抗養殖」法。採用合夥股東的一帖中草藥配方，經過多次研發與調整後，該配方成功增強雞隻的抵抗力，讓腸道更健康（纖毛較長），並能充分吸收飼料中的營養成分。不論肉雞或蛋雞的飼養皆強調，雞隻進場後不須使用任何抗生素和藥物、並採用全程純素飼料餵養（飼料不含動物性油脂及蛋白質），且拒絕任何食用色素使蛋黃增色。

興聯牧場「無抗養殖」法採用食補方式讓雞吃出健康。圖／興聯牧場提供

根據專業單位分析指出，興聯牧場研發的無抗養殖優勢為蛋殼厚實較不易破、蛋白及蛋黃扎實、卵磷脂及維生素含量較一般市售雞蛋高，因此受到消費者的肯定。

1990年由劉學銀創立興聯牧場，2000年全心投入養殖肉雞事業，2012年由傳統養殖轉型並做好源頭管理，2014年則專精於生產優質的雞蛋，秉持著「重視人、動物、土地自然連結」企業理念，目前整個牧場已飼養10餘萬羽雞隻。興聯牧場研發團隊歷經多年努力研發與不斷實驗後，成功打造無抗養殖法，現今較傳統飼養方式價格還更低，育成率亦大幅提升。

興聯牧場已飼養10餘萬羽雞隻。圖／興聯牧場提供

興聯牧場長期支持公益活動，為贊助瀕臨絕跡台灣特有生物石虎的護育工作，與農委會特生中心攜手推出的友善農產品「石虎蛋」，並取得特生中心001許可證號，期望能喚起大眾對動物保育和環境重視。