亞洲大學室設系3位同學，榮獲3件美國建築大師獎

亞洲大學室內設計系學生參加「美國建築大師獎」室內設計組競賽，3位同學3件作品，榮獲3個獎項，全壘打！創意設計學院院長李元榮說，「美國建築大師獎」是最具權威的世界級建築獎之一，3位同學首次參加即獲獎，以他們為榮。

獲獎的3件作品，分別是室設系梁允睿同學的「全零宅」作品，獲得「住宅設計類」的優勝，唐蔓婷同學的「靜謐行旅」作品、胡世琪同學的「顏如玉」作品，分別獲得「商業設計類」的榮譽獎。

創意設計學院院長李元榮表示，美國建築大師獎(Architecture Master Prize，簡稱AMP)主辦單位為Farmani Group，前身為AAP建築獎，今年2020年為第5屆，是最具權威的世界級建築獎項之一，表彰全球最優秀、最具創意的建築、室內和景觀項目，展現和宣傳傑出的設計人才。該系學生的作品能獲得佳績，顯示室設系師生的努力成果，獲國際肯定。

獲「優勝獎」的梁允睿同學說，他的作品「全零宅」，係以客家圓樓建築和傳統竹編工藝為概念，在空間中以曲面的牆、交織的天花板，圓形的大廳與家具，提供所有年齡層的人安全、舒適的住所。他的作品可以從各國優秀作品中脫穎而出，感到自信與成就感。

唐蔓婷同學的「靜謐行旅」作品獲榮譽獎，她說，她以交織感設計來區分餐廳與旅店空間，讓旅行成為探索生活的新體驗。唐同學說：「拿到國際競賽獎項，是對自己的專業更有信心。」

「書中自有顏如玉」胡世琪同學說，她的設計靈感由此而來，作品「顏如玉」能獲獎，是以頭髮代表知識與身體最真實的想法，設計大面書牆延伸出波浪書櫃為主軸，象徵美女的頭髮從書中飄出帶來了知識和未來。