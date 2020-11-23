礁溪老爺屢受肯定 連續六年蟬聯世界奢華酒店大獎

邀世界甜點冠軍主廚帶來法式甜點 再推泡湯優惠回饋旅客

礁溪老爺屢受肯定六度蟬聯國際《世界奢華酒店大賞》大獎，今（2020）年再度得到「奢華溫泉度假酒店」（LUXURY HOT SPRING RESORT）獎項，為回饋支持，特別推出偽出國「和風一日遊泡湯優惠」與「法式晶點」甜點饗宴，平日每人只要1,600元，即可享受雙重好康！

冬日泡湯季，來一場療癒身心的美人湯已是國人休假必備行程，泡完好湯再大啖雲天自助餐廳豐盛午宴，品嚐世界甜點大賽冠軍主廚Alexis Bouillet帶來的「法式晶點」甜點饗宴，即日起至12月31日在雲天自助餐廳絢麗推出，多款美到捨不得吃的法式甜點，如：經典國王派、水蜜桃白乳酪歐培拉、布列斯特等，不出國在礁溪老爺也能一次感受日式湯泉與法式甜點異國風！

礁溪老爺雲天自助餐廳，推出暖心經典法式佳餚。圖╱礁溪老爺提供

礁溪老爺冠軍美人湯魅力無窮

礁溪老爺屢受獎項肯定，更感謝國內外旅客支持，飯店座落得天獨厚五峰旗景區又可俯瞰蘭陽平原美景，深受旅客喜愛，被譽為美人湯泉的無色無味碳酸氫鈉泉，更是冬季時節的旅客最愛。除了一泊二食住房專案外，特別推出一日輕旅行給想短暫抽離的旅客新選擇：「午間悠遊一日遊」平日每人1,600元起、「星光繽紛一日遊」平日每人1,800元起，除可任選《雲天自助餐廳》或《岩波庭宜蘭廚房》享用精緻美食外，更可在《野天活泉風呂》中泡湯俯瞰蘭陽平原放鬆身心，若想全身舒壓，也可選擇「一起放鬆一日遊」，泡湯後再享受全身指壓服務，平日每人只要1,799元起，很想念湯泉全身放鬆的感覺嗎？就用濃厚日式氛圍的療癒美人湯模式開啟冬日美好旅程，好好寵一寵悶了好久的自己，充飽滿滿的元氣。

礁溪老爺套房中可享濃厚日式氛圍的療癒美人湯。圖╱礁溪老爺提供

礁溪老爺野天活泉風呂中泡湯，俯瞰蘭陽平原放鬆身心。圖╱礁溪老爺提供

幸福甜蜜法式晶點帶來甜蜜慶典

礁溪老爺給您一日盡享兩種異國風情體驗，泡完日式美湯，這個冬天用法式的奢華浪漫來溫暖你，礁溪老爺邀請到世界甜點大賽冠軍主廚Alexis Bouillet主廚擔任美食指導顧問，帶來一場舌尖上的法式饗宴，甜點資歷豐富的Alexis Bouillet主廚於2011年即獲得世界技能大賽甜點冠軍（World Pastry Champion2011 WorldSkills），亦曾任獲得米其林三星的巴黎喬治五世 四季酒店甜點廚長，以嚴謹精準的技巧帶來了一道道炫目迷人的精采呈現，特別的是本次主廚最喜歡的反而是作法單純的檸檬白乳酪蛋糕，雖是一款旅人蛋糕，但以白乳酪及蘭姆果泥內蘊帶出恰到好處濕潤又清爽，唯有親自到礁溪老爺嚐嚐才能實際體會的美好。除了各款經典呈現也有創新獻禮，必吃大推國王派、歐培拉、布列斯特、海鹽焦糖蘭姆蛋糕等近30款法式甜點，每天10款輪番上陣滿足旅人味蕾，醴泉大廳酒吧每日也推出2-3道蛋糕限時販售，有圓潤外表豐富口感的的星球起司蛋糕和向法國自行車大賽致敬的覆盆子荔枝布列斯特，想推薦的實在太多，若是難忘香榭大道的法式風情，還不趕緊走一趟老爺？

同場加映的還有雲天自助餐廳同步推出暖心經典的法式佳餚，有法式胡椒羊里肌佐碳烤糯玉米、波特紅酒豬里肌、干邑香料燴田螺、馬賽彩蔬鮮魚湯等精采呈現，讓您大啖法國盛宴Bon Appétit。

想知道更多礁溪老爺相關訊息，請上礁溪老爺官網（http://www.hotelroyal.com.tw/chiaohsi/ ）查詢。