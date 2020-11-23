貿協與微軟合作 「企業高階主管實戰班」數位旅程圓滿前行

外貿協會與台灣微軟攜手合作辦理第五期企業高階主管實戰班，11月20日圓滿結訓，本期學員共有25家企業27位來自金融、資訊服務、家電、半導體、紡織、汽車零配件、電機、機械、塑橡膠及生技產業學員參加。

第五期課程進行到最終章「自我挑戰：目前商業模式與數位轉型模式」成果發表，由學員們就自身企業現況，以《獲利世代》作者Alexander Osterwalder所提出的商業模式九宮格，來模擬公司資源分配及創新商業模式。學員普遍遇到的挑戰是由上到下建立數位轉型的mindset，以及與需求端顧客的智能連結。

外貿協會董事長黃志芳在結業典禮表示，這次貿協特別與微軟合作辦理，學習重心在於數位轉型，而數位轉型的核心概念在於發揮科技和網路的優勢並相互連結，創造新價值，並鼓勵學員發展自己企業的數位生態系，希望這個課程能帶領各企業負責人及高階主管，共同走向數位轉型的旅程。另外在國際地緣政治干擾衝擊，及新科技不斷挑戰現有產業模式下，能養成學員的洞察力，善為因應。更重要的是，結業後貿協和微軟這兩大具有強大商業和數位能量的機構，都是大家未來打拼事業的後盾。結業只代表這個旅程剛剛開始，希望大家善於利用這些資源，使每家企業都是科技公司、每位經營者都是超級企業家！

第五期高階主管實戰班學員簡報分享學習心得，紛紛表示收穫豐碩。圖╱外貿協會提供

台灣微軟合作夥伴暨商務事業群總經理林劍福也在結業時表示，這個課程為學員們帶來無限可能，以及未來在全球供應鏈跨產業合作的無限可能。各位學員已經為自身公司的轉型事業跨出了第一步，也鼓勵大家在數位轉型過程中，不要怕挫折，微軟很樂意與學員們繼續一起為台灣企業數位轉型努力。

結訓後黃志芳也率領學員一同完成挑戰自我、突破困境的骨牌活動，除了凝聚學員合作及向心力，也象徵課程圓滿結束。而在三小時耐心、細心的團隊合作下，雖然過程中倒塌意外不斷，但最後當骨牌成功倒下那一刻，大家紛紛驚喜歡呼並響起掌聲。面對數位轉型的挑戰與大環境的嚴峻形勢，學員們都表示有貿協加上微軟的協助，有信心能突破困境、達成目標。