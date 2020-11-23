工業局首屆「2020智慧機械SMB APP競賽」 結果出爐

首屆舉辦的「2020智慧機械SMB APP競賽」頒獎典禮，11月20日在國立勤益科技大學盛大舉行，今（109）年共10校18隊63人報名參加，國立虎尾科技大學張文陽教授指導團隊為本次競賽最大贏家，指導作品「異機智能監控與智慧補償之機上盒聯網平台開發」、「具微型掃描與三軸耦合溫升變形補償之智能平台開發系統」囊括競賽的首獎及第二名。

國立勤益科技大學黃智勇教授指導作品「沖壓模具磨耗線上監測與智慧化診斷系統」，取得第三名；佳作三名，分別是：國立中正大學高永洲教授指導作品「智能化碰撞偵測暨加工粗糙度預估聯網服務系統」、國立虎尾科技大學詹子奇教授指導作品「工具機加工診斷與加工品質預測」、國立勤益科技大學林岳鋒教授、蔡明義教授共同指導作品「智慧研磨系統模組及工件表面精度預測系統」。

經濟部工業局表示，「2020智慧機械SMB APP競賽」是以智慧機上盒（SMB）為載具，開發智慧機械所需之加值應用軟體（APP），期盼透過競賽實作，將學用緊密結合，並藉由競賽激發熱情，進而精益求精。本項競賽體現「務實致用」精神，鼓勵學習與精進應用風氣，相信不僅能夠對我國學子的技術養成有所貢獻，為業界培育智慧製造軟體研發人オ，鏈結產學合作，更引領我國產業邁向智慧化發展。

今年，經濟部工業局委託財團法人精密機械研究發展中心以競賽為平台，獲得國立勤益科技大學機械工程系及凱柏精密機械股份有限公司、新代科技股份有限公司、聯達智能股份有限公司協助，於競賽前採取「先研習、後競賽」的模式，規劃完整的研習課程，讓所有學員對SMB APP加值應用有進一步的認識與了解。

經濟部工業局感謝產學研共同攜手合作，展望未來，將持續以「深耕技術發展」、「符合產業與市場需求」等策略，深耕智慧機械SMB APP加值應用並培訓國內機械優秀人才。期許國內機械相關學系學子透過競賽活動辦理，能對SMB產生濃厚興趣，並深入研究和學習APP加值應用，將國內智慧機械研究成果推廣至產業進行應用。將可為實務需求帶來良方，更將加速我國智慧機械產業數位轉型。