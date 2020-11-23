2021人工智慧與區塊鏈金融創新創業大賽元智大學舉辦 即日起接受報名

2021人工智慧與區塊鏈金融創新創業大賽。

AI & Blockchain Technologies Based Financial Innovation and Entrepreneurship Competition

主題：駕馭科技 領航金融

為推升我國金融產業之數位轉型，深度紮根數位科技與金融領域知識之雙邊融匯，元智大學將於2021年元月舉辦首屆「人工智慧與區塊鏈金融創新創業大賽」，期啟動人工智慧與區塊鏈科技於金融領域的廣泛創新、與深化應用，以拓展國人的全球視野與創新格局。

一、贊助單位

世大建設股份有限公司

二、主辦單位

1. 元智大學管理學院

2. 元智大學智慧生產與管理創新研究中心

3. 台灣新經濟發展學會

二、協辦單位

1. 三創菁英學院

2. 冠中教育科技股份有限公司

3. 區塊誌

三、承辦單位

元智大學管理學院金融科技推動小組

四、議程：

時間 活動流程 參與人員 08：30 ~08：50 報到 所有與會嘉賓 08：50 ~09：00 路演順序抽籤 所有參賽團隊代表 09：00 ~09：30 開幕式 長官致詞：元智大學教務長曾芳美(5分鐘) 貴賓致詞： (1).三創菁英學院院長 羅台生(10分鐘)

(2).遠雄集團營運長 陳美玲(10分鐘) 大合照 (5分鐘) 09：30 ~10：10 路演(簡報8分鐘 答詢2分鐘) 第一組~第四組參賽團隊 10：10 ~10：20 中場休息 所有與會嘉賓 10：20 ~11：10 路演(簡報8分鐘 答詢2分鐘) 第五組~第九組參賽團隊 11：10 ~11：20 中場休息、計算成績 所有與會嘉賓 11：20 ~11：30 評審團主席講評 所有與會嘉賓 11：30 ~11：35 頒獎 所有與會嘉賓 11：35 ~11：40 閉幕式 所有與會嘉賓

五、競賽時程與地點

1. 報名時間：2020/11/20(五)~2020/12/20(日)

2. 初賽：2020/12/30(三)

3. 決賽：2021/01/16(六)

4. 地點：元智大學有庠廳

六、獎項設置

1. 第一名獲獎台幣8,000元、第二名獲獎台幣５,000元、第三名獲獎台幣３,000元。

2. 優勝團隊將獲頒得獎證明。

七、參賽資格

1. 參賽團隊成員2~5人。

2. 參賽團隊設代表1名，負責聯繫。

3. 曾參加過任何競賽並已得獎之作品不得參加本次活動。

4. 參賽作品須為自行創作，不得剽竊其他任何已發表之作品，如涉及著作權相關糾紛應由參賽隊伍自行負責。

八、報名與繳交資料方式

1. 登錄https://forms.gle/gj96nDMVL3b5szKs9 進行註冊報名，主辦方將邀請各參賽團隊代表加入為本次大賽專設的「2021人工智慧與區塊鏈金融創新創業大賽」line群組。

2.繳交資料：登錄https://forms.gle/QRNDNb4p9sdE7pqc9 進行檔案上傳。

(1) 個人資料提供同意書(如附件一，請上傳jpg 或pdf檔)。

(2) 授權切結書(如附件二，請上傳jpg 或pdf檔)。

(3) 營運計畫書(格式如附件三，請上傳pdf檔)

(4) 路演簡報檔(請上傳PPT檔)

溫馨提示：請參賽團隊於2020年12月20日(日)前線上報名，並將參賽報名資料電子檔(附件一～三和簡報檔) 上傳，即完成報名程序。

九、競賽評審

1.主辦單位敦聘金融業界高管與傑出科技領域教授擔任本次大賽評審委員，評審團成員名單如下：

(1)主席 蘇傳軍 元智大學智慧生產與管理創新研究中心主任

(2)業界專家 大中票券 胡志宏副總經理

(3)業界專家 區塊誌 王學治社長

(4)學界專家 元智大學管理學院數位金融學群 郭人誌教授

2.評審分為初賽與決賽兩階段：

(1)初賽：根據參賽隊伍繳交之創新創業計畫書，經評審書面審查選出9隊晉級決賽。

表1. 初賽評分項目與計分：

審查項目 評選標準 比重 科技創新性 AI或Blockchain技術應用之創新 30% 應用創新程度 營運模式之創新 40% 實用程度 營運模式在金融市場之可行性 30% 合計 100%

(2)決賽：晉級決賽隊伍須向評審團進行路演( Roadshow )8分鐘及答詢2分鐘。

表2. 決賽評分項目與計分：

評選項目 評選項目說明 比重 初賽成績 40% 路演及答詢 依團隊表達內容、時間掌控、及答詢表現進行評分。 60% 合計 100%

決賽當天之上台路演順序：於2021年01月16日(六)當天08:30 ~08:50報到，08:50~09:00由團隊代表抽籤決定。

十、聯繫方式

本次大賽的相關內容及規則由承辦單位負責解釋，相關諮詢內容請於本次大賽專設的「2021人工智慧與區塊鏈金融創新創業大賽」line群組中提出。

活動聯絡人：元智大學數位金融學群召集人 丘邦翰 教授

手機號：0988632990

Line ID：egg0988632990

十一、注意事項

1. 參賽作品須為參賽團隊自行創作，不得抄襲或節錄其他任何以發表或未發表之概念、作品及圖像等。

2. 參賽作品如有任何著作權或其他相關權利糾紛，應由參賽團隊自行負責。主辦單位亦有權利取消其競賽資格及得獎資格，並追回入選資格與獎勵。

3. 參賽作品如涉及著作權、專利權等之傷害，由法院判決屬實者，追回入圍資格與獎勵，主辦單位不負任何法律責任。

4. 送件申請之書面資料亦不得有抄襲或代筆之情事，若經發現，一律取消參加資格。

5. 基於公平原則，各團隊不得抽換或更改繳交之報名相關資料，請申請團隊在繳交報名相關資料前，仔細確認報名相關資料的正確性。

6. 相關活動訊息、場地、時間及結果，均會於競賽網站公告。

7. 本評選如有未盡事宜，主辦單位保有修改辦法之權益。

8. 參賽團隊於競賽期間之各項資料，其相關智慧財產權為參賽團隊所有，但須無償授權本校使用，授權使用範圍僅限於活動宣傳推廣、活動相關紀錄與成果發表展示，不得作為營利之用。

9. 參加競賽之相關資料延遲交件者，將取消參賽資格。

10.凡報名參賽者，即視同承認本活動簡章的各項內容及規定，如有未盡事宜，主辦單位有最終修訂之權利。

附件一：《2021人工智慧與區塊鏈金融創新創業大賽》個人資料提供同意書。

附件二：《2021人工智慧與區塊鏈金融創新創業大賽》授權切結書。

附件三：《2021人工智慧與區塊鏈金融創新創業大賽》營運計畫書。