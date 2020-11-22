領航未來 郵go精彩 中華郵政109年員工運動大會展現高昂士氣

為凝聚郵政員工向心力、強健體魄，中華郵政於11月21日上午假國立高雄師範大學和平校區運動場，舉辦「中華郵政109年員工運動大會」，由董事長吳宏謀主持，在職員工及企業客戶組成的24支隊伍近千位選手參與競技，而全由員工組成的6支啦啦隊表演，更是熱情奔放活力四射。中華郵政董事長吳宏謀表示，中華郵政已經成立逾124年，秉持傳承與創新，特以「領航未來．郵go精彩」為精神標語，讓中華郵政普及化的服務，成為客戶信賴、擁有卓越服務的優質企業。

COVID-19疫情爆發以來，中華郵政除了既有郵政業務外，並在政府防疫、紓困及振興經濟等政策上扮演關鍵角色並著有貢獻，深獲府院高層的高度肯定，此時舉辦員工運動大會也別具意義，此外本次運動大會亦挹注高雄可觀觀光收入。

中華郵政員工隊伍精彩表演獲得吳宏謀董事長及勞動部部長許銘春等貴賓熱烈掌聲。圖／黃全興

中華郵政成立逾124年，每年由各地郵局輪流主辦員工運動大會，今(109)年由高雄郵局承辦。本次員工運動大會參加隊伍共有25隊，包括：總公司、台北郵件中心、全省各地19個責任中心局，更邀請財政部關務署、光陽工業公司、國軍財務聯隊、光陽工業公司、旗勝科技公司、臺灣港務公司、台灣國際造船公司、海巡署東南沙分署等機關企業聯隊共襄盛舉。其中，陸軍官校軍樂儀隊及郵政員工啦啦隊精彩表演，也贏得熱烈掌聲。

參與員工運動大會隊伍展現高昂士氣。圖／黃全興

中華郵政大家長吳宏謀致詞表示，中華郵政一年一度的運動大會，計有來自全國各地區員工所組成的24支隊伍、共960位選手齊聚一堂參與競技；公司每年舉辦運動會之目的，就是希望鼓勵員工從事各類運動以強化身心健康、發揮團隊精神及提倡正當娛樂；看到各個參賽隊伍在領隊引領下，精神抖擻地隨著音樂節奏，踏著整齊的步伐依序進入會場，充分展現了志在必得的高昂士氣，備感激賞而振奮。希望與會的每一個人，都能將這歡愉的氣氛與精神，散播至工作崗位周遭的同事，以營造快樂的郵政大家庭。

吳宏謀說，尤要感謝高雄師範大學提供如此標準的運動場作為比賽場地，感謝裁判百忙中協助比賽順利圓滿進行，更要感謝高雄郵局工作同仁不眠不休的籌劃賽事及提供無微不至的貼心服務，也謝謝企業客戶的熱情相挺。

吳宏謀董事長並期勉運動選手們，發揮運動家精神，不屈不撓，全力拼搏，賽出成績，賽出風格；此外，他也叮囑選手們在爭取最高榮譽的過程中，也要特別注意到自身的安全，以免發生運動傷害。