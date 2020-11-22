2020國際新創機器人節圓滿落幕

國際機器人創客實作中心揭牌 啟動產學跨域整合培力能量

由桃園市政府指導、桃園市經濟發展局與祥儀慈善文教基金會共同主辦的第三屆「 2020 TIRT 國際新創機器人節」，歷經四週 21 大類機器人主題的激烈競賽，於本週 11/21、22 進行最後壓軸賽程，本週亮點賽事不僅有結合防疫創意的智慧機械防疫機器人競賽，以及每年最受矚目之陸、海、空以及創客等分項機器人競賽，同時邀集逾 40 家機器人產業上中下游廠商進駐，舉辦機器人新創嘉年華，一同展現台灣新創產業的豐沛軟硬實力，讓本次大會在良性競爭及寓教於樂中順利圓滿落幕。

參賽者與民眾聚精會神觀看比賽進行。圖/傅秉祥

桃園市副市長高安邦表示，「國際新創機器人節」已是桃園每年指標活動之一，透過桃園市政府與民間企業攜手合作，創造出新的AI智慧科技里程碑，今年雖因疫情帶來不少衝擊及困境，但國內外眾多選手卻透過智慧科技與創新設計，以防疫為主題設計出送餐機器人等創意作品，落實智慧科技，為世界共同的防疫議題貢獻己力。祥儀文教基金會則是每年舉辦國際新創機器人節，從機器人競賽展現教育到產業的充分鏈結，齊力將桃園打造成為多元發展的科技新城市！

祥儀慈善文教基金會董事長蔡逢春表示，舉辦「 TIRT 國際新創機器人節」已邁入第三年，至今已成為國際上指標性的大型機器人競賽，本次報名參加隊伍共超過一千支隊伍，全國各地大專院校到小學都來共襄盛舉，因應國際皆深受疫情衝擊的影響，海外國際隊伍改為線上競賽，競賽場地也不同以往的密集賽程，調整為多日多地點的方式進行，同時辦理創客觀光嘉年華與觀光遊程等活動，疫情雖帶來不少挑戰也考驗起祥儀應變的真實力。今年藉由良好的競賽挑戰與當下危機議題作為主題，激發出學子們的創新設計及應變能力，實在令人驕傲，祥儀慈善文教基金會也將會在眾多優秀的參賽作品裡，挑選表現優異且符合市場需求的作品，由研發團隊將選手的概念商品化。

蔡逢春董事長指出，最後兩天日程除了機器人競賽外，同時舉辦機器人新創嘉年華，展現出產業鏈結、跨域資源網絡，來落實產業群聚的豐沛能量，更透過萬人工作坊的實作系列活動，從實際操作中體驗，從觀摩競賽中學習，一次享受對機器人的熱愛和知識的累積。歷經三年的機器人競賽洗鍊，台灣的機器人教育在官方支持以及民間投資心力之下，得以向下扎根、向上產業鏈結，因此祥儀慈善文教基金會正式成立「祥儀國際機器人創客實作中心」，閉幕典禮現場也邀請鄭文燦市長、蔡逢春董事長以及現場貴賓進行揭牌儀式，為機器人節閉幕成果完美見證，也象徵開啟未來產、官、學、研各界能量進階整合，以創新、創作、創業之三創精神，擘劃教育深耕、師資培育、國際競賽、產業鏈結四大面向，串接跨領域培力能量，打造機器人產業的社會金融平台，蔡董事長強調2020 年國際新創機器人節在充滿考驗與挑戰下圓滿完成，放眼 2021 和長遠的未來，我們必定會堅持延續這份價值，提升智能科技層次及能量!