彬騰企業獲17屆台灣金根獎 智慧窗簾技術領先全球

深耕台灣30載，同時是全球智慧窗簾領導廠商－彬騰企業股份有限公司，技術領先全球，創造智慧產業價值，產品深具創新性，並於日前獲頒第17屆台灣金根獎，且是5家獲獎企業中唯二的中小企業獎得主，彬騰的獲獎可謂實至名歸。

彬騰企業已登錄創櫃板(股票代碼：7541)，企業總部設立於高雄市岡山區，以Bintronic品牌行銷國內外市場，在台深耕30年，迄今未於海外設廠，所有營運與核心技術皆根留台灣，員工皆是本國人，未聘用外籍移工，並善盡企業社會責任。

彬騰企業總經理吳榮富(右)接受副總統賴清德(左)頒獎。圖／彬騰企業提供

該公司長期鑽研無線控制與射頻傳輸專業系統，發展門控系統、電動窗簾、智慧窗簾、智慧居家自動化系統等多項產品，企業及產品榮獲多項肯定，包括：六座台灣精品獎、中小企業創新研究獎、高雄典範企業領航獎、高雄市工業會績優會員獎、經濟部工業局品牌耀飛計畫優質廠商。尤其是，2018~2020接連3年榮獲台灣精品獎，29屆台灣精品獎，彬騰的智慧語音開合窗簾(BT-BCK)、智慧柔紗垂直窗簾(BT-MVB)、智慧節能調光窗簾(BT–SRB)等3件產品，全數獲得精品獎，獲獎率100%。

近年，彬騰企業結合AI、大數據分析等科技推出多項智慧創新技術商品，包括智慧追日系統、與Apple / Google兩大平台對接的智慧窗簾、智慧開窗機等三大亮點產品，於全球窗簾業界取得領先地位，並獲採用於知名商旅(如台北誠品商旅、金瓜石Ample Villa…等)、豪宅(高雄國硯、一品花園、桃園大溪鴻禧山莊、台中清水樸麗花園…等)、商辦(遠雄建築、美麗華購物中心、高雄夢時代、南港展覽館…等)。此外，包括日本、德國、東南亞、中東等地區及國家知名企業對於Bintronic系列產品極為肯定，並積極爭取代理權。

適用商用空間的智慧追日系統，結合GPS定位所在地經緯度位置，計算太陽的水平角度位置及高度。依據陽光照射強弱度，窗簾自動調整至適當位置的自動化作業。聰明的操控系統，依自然光強弱變化，精細調整，兼顧光源與隱私的需求，又可達到節能減碳的效果，耗能約為同業同類型產品的1/8。

屬於家用市場的Bintronic智慧窗簾，是全球少數進入量產化的品牌，也是全球極少數能與Apple HomeKit /Google兩大平台直接對接的智慧窗簾，且無須經過第三方主機或雲端，因此在網路環境正常狀態下能即時反應工作指令(約在1秒內)，無延遲及斷訊問題。

至於智慧開窗機，能智慧偵測空氣品質、溫度及濕度，自動調整開窗位置，監控居家安全與空氣品質，並榮獲ICT政府補助及台灣精品獎。

彬騰企業總經理吳榮富表示，彬騰以「成為物聯網時代消費者智慧生活最值得信賴的品牌」為願景。展望未來，將持續投入研發創新，而智慧化及低耗能仍是彬騰的產品發展重點，並擴大國際行銷，讓Bintronic系列產品在全球市場發光發熱，期為台灣爭光。