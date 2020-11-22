阿瘦攜手產官學研醫打造太極盛會 帶民眾看見武術之美

「太極之美 平衡有道─2020太極生活節」 完美運動成防疫推手

全台首場匯集產官學研醫藝武跨界打造的太極盛會「太極之美 平衡有道」2020太極生活節，活動今(22)日於新北市中和區四號公園文創演藝廳盛大展開，開場由國立台北藝術大學舞蹈系培訓之專業舞者所組成的焦點舞團、資深舞蹈家鄭淑姬為活動量身打造的舞作─「迴」揭開序幕，眾多國手級太極拳高手齊聚一堂，同時融合劇場燈光與音樂設計所帶來的舞台效果，打造結合身心靈之感官體驗，盡展太極風華，精采絕倫的演繹令在場所有喜愛武術的全場觀眾為之驚艷。

阿瘦文化藝術基金會董事長羅榮岳勤練太極，比出起手式虎虎生風、架式十足。圖/傅秉祥

「太極拳」被譽為最完美的運動，目前已有不少研究結果證實，太極拳對與疾病預防及建康促進有顯著的成效，阿瘦文化藝術基金會自成立以來致力於發展偏鄉美學，「美麗山田計畫」自創辦以來今年來到第十屆了，總共扶持了142件美學課程開辦，今年因受新冠肺炎疫情影響，讓國人更加重視健康議題，秉持著為台灣人打造「身心平衡的健康生活」的想法，今年基金會構思了新型態的公益活動形式，舉辦全台首次「太極之美 平衡有道」2020太極生活節，期望串聯產官學研醫藝武各界，共同合作搭建太極拳與健康促進的交流平台，協力宣揚太極生活美學，推廣武術之美，啟動台灣健康力。

阿瘦文化藝術基金會連續10年舉辦 「美麗山田計畫」

由「財團法人阿瘦文化藝術基金會」主辦、阿瘦皮鞋、台北市薪傳鄭子太極拳協會協辦的「太極之美 平衡有道─2020太極生活節」11月22日上午在新北市中和區四號公園文創演藝廳登場，邀請全國太極拳菁英陣容輪番展演，除了陳修姚理事長所率領的台北市薪傳鄭子太極拳協會之外，還包括：中華楊家老架太亟武藝師承協會、允軒陳氏太極拳研究會、新北市中和太極拳協會、雲觀太極學苑、中華民國太極拳總會29支會、漢宇武學以及亞運世界盃武術太極拳奪牌國手范嫚紜、吳念蓉等名將，各路好手齊聚展現精湛武藝，驚豔全場。在活動的大師論壇中，則特別請到太極名醫花蓮慈濟醫院副院長兼中醫部主任何宗融進行講演，並邀集國立台灣大學醫學工程學系主任呂東武、中華楊家老架太亟武藝師承協會理事長蘇清標、阿瘦文化藝術基金會董事長羅榮岳共同對談，透過從個人、學者到企業的精采對話，對台灣所面對的社會高齡化日益擴大以及全球健康危機局勢提出觀點。活動尾聲則由知名太極畫家陳文輝老師，現場揮毫「太極之美 平衡有道」墨寶致贈予阿瘦文化藝術基金會，為首屆「2020太極生活節」畫下圓滿句點。

今天的活動現場也展示阿瘦皮鞋及免費足壓量測。圖/傅秉祥

阿瘦文化藝術基金會董事長羅榮岳表示，規律並正確的運動可以預防或延緩許多慢性病的發展，而針對已經患有某種慢性病的人群，更應該透過健全的運動計劃來改善疾病對身體的負擔，他指出太極拳結合了心肺耐力、肌肉鍛鍊、累進時間和強度，是少見的全方位運動，而且無年齡限制，期許透過不同於以往的運動推廣方式，期盼帶動社會氛圍，讓更多人用不同的角度看見武術之美與趣味，幫助推廣普及太極拳運動，進而解決國人「行動力」逐年衰退的社會問題。