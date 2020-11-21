圓夢舞台劇 攜手憨兒助就業

桃園市圓夢愛心關懷協會、大內壢國際同濟會與幸福社會福利基金會於今(21)日下午在中壢市中正公園，舉辦「憨喜劇場 圓夢舞台」戶外融合音樂劇，本次活動一共募集到36萬元愛心捐款，扣除活動費用後，將全數用於憨兒工作訓練計畫，為將來進入職場做準備。

桃園市圓夢愛心關懷協會謝慧謹理事長感謝各界慷慨解囊一起做公益。

這齣超過百位演出者的戶外音樂劇，融合社區銀髮族、國小學童、幼兒園小朋友與憨兒，將憨兒們在職場和生活遇到的困境，透過太鼓、戲劇、舞蹈、音樂方式呈現，期待每個參與觀眾都能感同身受，為他們不凡的勇氣動容，以讓理解取代誤解，用同理取代同情。桃園市圓夢愛心關懷協會謝慧謹理事長提到，這次合作以融合音樂劇方式呈現，是希望憨兒們能藉由專業的訓練及協助，讓他們提升各方面能力和成就感，為重回職場做準備，讓未來充滿更多希望的可能。謝理事長從事圓夢愛心活動已有近十年的時間，親自奔走號召不遺餘力，每月一愛的活動幫助了許多弱勢團體，也實質帶給公益機構非常大的幫助。此次活動除了募集各界捐款支持外，也將帶領志工們親身投入，為【憨喜劇場 圓夢舞台】這齣融合老、中、青與憨兒的音樂劇注入更多幸福的能量。

幸福基金會執行長明珠媽媽除感謝大家發揮愛心幫助憨兒自立外，也分享她從事社會福利工作20多年來，接觸過許多身心障礙者和家屬，發現不管是帶憨兒們外出或是就業，民眾一直對他們有誤解，造成憨兒在職場和生活上都遇到諸多困難，因此這次的音樂劇，特別邀請到小荳荳音樂舞蹈教室的豆荳老師統籌演出。透過短鼻象花花、短尾猴皮皮及單耳兔莉莉的追尋，述說不管跟別人多不一樣，只要有不怕困難的勇氣，每個人都能找到屬於自己的幸福王國。