臺中市政府攜手國際扶輪 3461、3462 兩地區舉辦「20-21年度扶輪日」　11/21熱烈登場

臺中市政府攜手國際扶輪 3461、3462 兩地區共同規畫，以宣揚「扶輪打開機會」的理念，11/21於臺中市民廣場擴大舉辦 「20-21年度扶輪日」，安排各類世界冠軍表演與超過60家中部知名美食設攤，讓民眾更認識扶輪社，打開與世界交流機會。現場準備近40萬元摸彩好禮，邀請民眾共同來吃美食、做公益、抽好禮！

「20-21年度扶輪日」連結社會公益與宣揚扶輪形象，顛覆過往嘉年華形式，展現出的活動亮點以娛樂、公益與美食作串連；全球最大 40×60 公尺的「END POLIO NOW」旗幟，象徵扶輪社宣誓根除小兒麻痺領域的強大決心，並邀請台中市長盧秀燕、扶輪社社員與民眾共同揭開序幕，將台灣國際扶輪發揚至全球，讓世界看見台灣！

全球最大 40×60 公尺的「END POLIO NOW」旗幟，象徵扶輪社宣誓根除小兒麻痺領域的強大決心。圖／國際扶輪社提供

該活動安排台灣各項世界冠軍，如氣球達人吳哲宇、知名魔術師陳日昇、街舞之光築夢者等接力進行精彩表演，將活動氣氛帶至最高潮。而現場吸引米其林指南名店：金悅軒、馨苑等逾60家中部知名美食；台中在地經典餐廳如好食慢慢、鹽與胡椒等的豐盛精緻的美食饗宴，令人讚不絕口。

國際扶輪表示，此次動員扶輪社社員，凝聚善的力量，力邀多家知名品牌企業參與圓滿 1+1活動，即「你買一份，企業便捐出一份給弱勢團體」，讓消費符合職業服務與公益善舉兩項重要精神，且配合臺中市政府社會局指定公益團體，如華山基金會、街友關懷基金會等，進行公益實物或現金捐贈，讓市民能發揮愛心，創造更美好的社會。