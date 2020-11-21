資安技能金盾獎 今年由臺大及高中聯隊摘金奪冠

由行政院國家資通安全會報技術服務中心主辦的資安技能金盾獎，今年已邁入第15年，昨(20)日圓滿落幕。今年雖遇上新冠狀病毒，但仍不減學生參賽的熱情，大專院校及國高中共計162對參賽，分別選出31隊大專院校及5對國高中進入決賽；經由5小時的解題競賽，大專校院組及國高中組冠軍分別由臺灣大學「11/14 Balsn CTF 2020總獎金十萬元」團隊，以及由臺南高工、大安高工及永春高中組成的「CTF之我都不會團隊」脫穎而出，勇奪分組冠軍寶座，各獲得12萬、3萬高額獎勵。

今年主辦單位設計的題型除了含逆向工程(Reverse)、網站相關(Web)、具漏洞的服務(Pwn)、加解密演算法(Crypto)、其他綜合(Misc)等，但隨著5G世代的來臨，萬物聯網的趨勢日益蓬勃，但相關的資安威脅也隨之而來，為提升參賽者對物聯網的重視，增加三類IoT情境題型，分別有咖啡機、加速器及無人車，亦為比賽增添趣味及刺激感。另外，為了讓參賽者能先期熟悉競賽解題的流程，增加了教學題型，亦讓參賽者在競賽中學習增長資安技能。今年競賽的最終結果將公布於本活動網站(https://csc.nccst.nat.gov.tw )

由臺南高工、大安高工及永春高中組成的「CTF之我都不會團隊」獲得今年資安技能金盾獎高中組冠軍。圖／中華軟協提供

資安人才是國家資安防護能量之關鍵，行政院資通安全處徐副處長表示，將會持續挹注資源，深化資人才培育；行政院國家資通安全會報技術服務中心吳主任期許各位在未來的資安領域發光發熱，為國家資通安全的發展盡一份心力，也期許在往後的資安技能競賽中，能夠繼續看到優秀資安人才越趨茁壯。