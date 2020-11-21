國際獅子會300G2區年度盛事「趣味運動大會」登場

「獅吼舞運嘉年華會」獅吼象徵秉持「We Serve」精神開創無限可能

國際獅子會300G2區年度盛事「趣味運動大會」，在2020-2021年度創新以「獅吼舞運嘉年華會」為主題，結合「公益活動」、「趣味運動競賽」、「啦啦隊表演比賽」、「千獅共舞」、「青年學子的競技啦啦隊表演、光舞表演」，及以「獅友聯歡晚會」，除了內容創新、突破G2區以往的「趣味運動大會」， 國際獅子會300G2區總監魏淑蓮特別將本屆的舉辦場地移師到桃園巨蛋體育館，同時也是今年桃園巨蛋整修啟用後的第一項盛事，她特別向蒞場的桃園市長鄭文燦及體育局長莊佳佳表示，感謝市長及市政府體育局的大力支持，讓獅友們可免於擔心趣味運動會受刮風下兩的影響，令所有獅友倍感溫馨。

國際獅子會300G2區年度盛事「趣味運動大會」 於桃園巨蛋體育館盛大開展。圖/傅秉祥

2020-2021年度國際獅子會300G2區總監魏淑蓮以熱心公益、活潑親民的形象，帶領獅友們以年度口號為「心手相連，全球服務」開場，她表示除了要藉此次趣味運動會擴大舉辦獅子會全球服務五大志業（糖尿病、視力篩檢、兒童癌症、環境保護、救濟飢餓）中的「糖尿病—血糖檢測」及「視力篩檢」公益活動，行銷國際獅子會的熱心公益外，運動會籌備初始的發想就是以「創新」思維出發，為此總幹事許月娥甚至親自去參加2020花蓮豐年祭，親身感受豐年祭載歌載舞、飲酒共舞的歡樂氛圍，瞭解本土在地文化—原著民同胞如何將一年的努力，期透過豐年祭呈現成果並展開一系列的慶祝活動……等，為此開場時先由葉志誠主席帶領活動企劃團隊，以創新思維將活動名稱訂為「獅吼舞運嘉年華會」，開場設計則定為:(1)300G2區超過三千位獅友共同參與本次活動(以往從未突破)(2)未來三屆無法超越的超高目標…等，經過葉志誠主席、許月娥總幹事領導活動企劃團隊以高效率專案管理企劃方式，發揮團隊合作默契及展現團隊協作精神，制訂出「Go Strong行銷創意團隊」,以及「只有要不要、沒有做不到」，明天我們即將創造歷史並見證歷史的響亮團隊名稱。

桃園市長鄭文燦(左4)頒發熱心公益獎牌給魏淑聯總監(右5)。圖/傅秉祥

魏淑蓮總監說，為期兩天的活動將接力舉行，明天的活動將邀請新興高中的競技啦啦隊及中原大學光舞社的學生來表演，同時期許讓這兩校師生感受國際獅子會服務的力量，藉以種下、滋養他們心中善的種子，明天的活動主軸包括團呼比賽及啦啦隊表演競賽，下午則有趣味競賽及拔河比賽更，另外還有別出心裁、突破以往的「千獅共舞」，期藉以此活動讓300G2區的獅友展現「心手相連」的熱情，除此也希望透過「千獅共舞」音樂的魔力及共舞的氛圍凝聚在場獅友的向心力，盡情吼出熱情，舞出青春！

