對你來說，土耳其是什麼樣的一個國家？你對它有什麼印象？

是黏度高到可以耍人的可口冰淇淋？是翱翔在卡帕多其亞天空中的繽紛熱氣球？是聖母瑪利亞晚年隱居地以弗所？還是歷經東羅馬帝國及鄂圖曼帝國統治的文化古城伊斯坦堡？

其實，這些只是土耳其極小的一部分。

領土百分之九十七位在亞洲，百分之三落在歐洲的土耳其，在地理上北臨黑海，西部和南部緊臥地中海，景色秀麗，四季分明；除了東西交會，融合西亞與歐洲的文化特色，也擁有頗具異國情調的人文風貌。

愛情和命運將我帶往了土耳其，如同我在《情旅土耳其》寫下的：「若要為緣分二字下一個註解，那麼有一種緣分就叫做『你未曾想理會它，它卻囂張地闖入了你的生命』，對我來說，土耳其就是這種。」

於是，我走入了那個大家都很陌生，覺得它很神秘的土耳其，就這樣住了下來。

身為得面對當地生活文化差異的異鄉人並不容易，但是對喜歡觀察不同生活和社會的我來說，這倒不是難度太高的一件事情，因此，旅居土耳其時就把生活中觀察到的大小事都寫下來了。

在《情旅土耳其》中，你會跟著我一起走入七個土耳其城市：拿破崙說它是「世界之都」的伊斯坦堡、鄂圖曼帝國首都布爾薩、擁有愛琴海浪漫情懷的庫薩達斯、靜謐的黑海小鎮阿瑪斯拉、宛如精靈世界的卡帕多奇亞、土耳其美食廚房加濟安泰普和人類古文明起源地哈塔伊。

每走入一個地方，就像是發現一個全新的世界一般，它豐富而精采，而且，你會驚訝於——原來這是土耳其？沒錯，土耳其有太多樣的面貌，短時間內誰也無法將它完整拼湊和訴說。

為了讓想走入土耳其的人有一個全面而深入的認識，我把過去生活中的精華一起記錄在這本書中。

從土耳其人的愛情觀、家庭觀、民族性、宗教文化、生死觀、飲食文化到曾經擦身而過的恐怖攻擊及發生在住家附近的土耳其政變，皆完整地收錄在《情旅土耳其》中。分享故事的同時，也介紹土耳其的生活文化知識和它背後蘊藏的道理。

很多時候你會明白，事情並不總是如我們表面所見的那樣，有時比我們以為的，有趣多了！

認識土耳其並不是一種必須，但認識它之後，受它吸引進而迷戀將成為一種必然。