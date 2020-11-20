澄德科技教育基金會「2020大專校院機電創意實作競賽」決賽得獎名單出爐

與會嘉賓合影。圖／許俊揚攝

初賽至決賽歷時8個多月、由財團法人臺中市澄德科技教育基金會主辦的「2020大專校院機電創意實作競賽決賽」，今（20）日假逢甲大學科學與航太館8樓AIoT Lab，經激烈競賽及嚴謹評審，獲獎名單出爐！由郭佳儱老師指導、國立雲林科技大學機械工程系陳勁達同學實作的作品「自軸旋轉原理於同軸噴流機構之運用裝置」，在總參賽的120支隊伍中脫穎而出，勇奪冠軍，獲得12萬元獎金。

澄德科技教育基金會榮譽董事長魏大椿（中）頒發獎座及10萬元獎金予獲得亞軍的國立中興大學電機工程學系蘇庭葦及林豪嘉同學。圖／許俊揚攝

「2020大專校院機電創意實作競賽」深受矚目，在總報名參賽的120支隊伍中選出10隊入圍者參加決賽。臺中市副市長令狐榮達、基金會董事長周秋祝、榮譽董事長魏大椿、執行長魏妤旌、逢甲大學校長李秉乾、相關業界董事長總經理、及數百名師生均親臨決賽現場共襄盛舉，並見證明椿電氣機械股份有限公司與逢甲大學共組「明椿逢甲AI Robot競賽隊伍」之成立儀式。

臺中市副市長令狐榮達（右二）頒發獎座及8萬元獎金予獲得季軍的國立雲林科技大學機械工程系同學。圖／許俊揚攝

臺中市副市長令狐榮達表示，澄德科技教育基金會推動競賽培育產業頂尖人才，明椿電氣與逢甲大學組隊將征戰智慧機器人國際賽事為國爭光。市政府全力推動智慧機械發展，有產業、學界、民間共同出力，臺中市的發展必將更耀眼蓬勃。該創意實作競賽將理論與實際結合，極為符合產業需求，可說是產學超前部署，締造中部產學合作典範 。

澄德科技教育基金會董事長周秋祝說，基金會的願景是建立平台協助機電相關產業進行人才培育與轉型升級，將產業及學界的資源做有效的整合，讓MIT繼續在世界舞台發光。本次舉辦全國性競賽的目的就是實踐願景，鼓勵大專校院的師生運用理論於實務，整合機電技術於產品創新，以培養具團隊合作精神之專業人才。看見今日所有決賽隊伍角逐獎項的決心及作品的創意，就像看到台灣產業未來的希望。

澄德科技教育基金會「2020大專校院機電創意實作競賽」決賽現場，與會人員合影。圖／許俊揚攝

逢甲大學校長李秉乾指出，由明椿電氣與逢甲大學共組的「明椿逢甲AI ROBOT競賽隊伍」，將參加國內以及國際性的相關賽事，對逢甲學生有信心，將來必有佳績！校方透過與澄德科技教育基金會、明椿電氣機械股份有限公司的合作，鏈結業界與該校師生，推動產業轉型，對於工業4.0、智慧機械關鍵技術的發展，一定會有相當之助益。李秉乾也透露，明年是逢甲大學60周年，與澄德科技教育基金會的合作將越來越密切，該競賽在明年將更擴大舉辦。

該競賽除奪冠的「自軸旋轉原理於同軸噴流機構之運用裝置」之外，亞軍由國立中興大學電機工程學系、林泓均老師指導、蘇庭葦及林豪嘉同學創意實作的「火場救援－消防員意外事故警報裝置」獲得，並獲10萬元獎金；季軍則由國立雲林科技大學機械工程系、吳益彰老師導、張仁杰、李嘉容、楊文豪、楊承嶧同學共同創以實作的「整合磁性齒輪機構與行星齒輪系減速機之設計」奪得，可獲得8萬元獎金。

其中，奪冠的「自軸旋轉原理於同軸噴流機構之運用裝置」，其論點為中心出水機構目前廣泛使用於機械加工與放電加工產業當中，在高速加工時，主軸直通式冷卻液供應可以有效地將油霧供應到切削區域使得工件品質、良率、加工效率、等等都可獲得很大的提升，且在於細孔放電上更是必備的功能，在工具電極和工件之間（數微米～數百微米）極小間隙中帶走加工屑和冷卻作用，其加工液更新的效率是影響加工特性非常重要的關鍵。中心噴流也有需外接的高壓馬達(耗財)、管路運輸之壓力損失(耗能)、需有中空主軸與旋轉接頭等中心出水結構(現有結構複雜)等眾多限制與缺點，且對於細孔放電使用中心噴流，雖然有助於將加工屑排除，但在排除過程電極與工件之間隙非常狹小，因此容易在孔壁與出口發生二次放電形成錐形孔。該研究提出兩套機構，分別為「正壓式噴流機構」與「負壓吸流機構」，由加工時主軸之旋轉動力帶動機構旋轉，形成正壓噴流與負壓吸流，皆能解決上述中心出水在加工上所遭遇到的三大問題，且透過負壓吸流克服細孔放電時所產生之二次放電現象發生。初步並透過實驗證實透過提出之機構可使用主軸動力而形成噴流與吸流並透過後續變更設計可達到與高壓幫浦相同之效果。並且使其只需更換刀具與電極，即可轉換機械鑽孔與細孔放電功能之複合加工機。

澄德科技教育基金會「2020大專校院機電創意實作競賽決賽」獲獎名次名單